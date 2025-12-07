生達盃全國桌球錦標賽三天賽程閉幕，地主隊生達製藥勇奪社女冠軍。（記者李嘉祥攝）

▲生達盃全國桌球錦標賽三天賽程閉幕，地主隊生達製藥勇奪社女冠軍。（記者李嘉祥攝）

第40屆「生達盃」全國桌球錦標賽吸引逾2000 名桌球好手報名，於新營體育場一較高下，歷經3天緊湊賽程後7日圓滿落幕；第三天壓軸登場的社會組團體賽中，社會女子組由地主隊生達製藥順利封后；社會男子組則由巨城乒乓訓練中心強勢奪冠。

生達製藥半年前開始集結在地桌球好手，組成社會男子與社會女子兩支隊伍出賽，除現任青年及成年國手，多數成員同時身兼桌球教練，經過半年密集培訓與默契磨合，於此屆比賽繳出亮眼成績；社會女子組一路過關斬將豪取五連勝，決賽以3 比1強勢擊敗高雄中學A隊成功封后；社會男子組同樣連勝五場闖進決賽，最終遭遇強敵巨城乒乓訓練中心，以0比3飲恨屈居亞軍。

社女巨城乒乓訓練中心的「楊家小戰士」姊妹檔，賽事第一天代表新竹市虎林國小出戰國小女童中年級組，氣勢如虹勇奪冠軍，並以國小三、四年級年紀越級挑戰社女組，初登場便以3：0完封對手，展現驚人實力，可惜第二場遭遇社女組常勝軍勁敵，最終以1：3不敵高雄中學，但年僅9歲與10歲的姊妹花面對高手如雲的社女組仍沉著應戰、表現亮眼，被看好為未來桌壇明日之星。

生達表示，桌球運動不受年齡限制，各種體型皆適合參與，不必呼朋引伴，也不需大型場地即可輕鬆投入，乒乓球球體輕巧、速度極快，需同時運用眼球追蹤與四肢協調，以因應迅速的來回擊球節奏，是訓練眼明手快、手腦協調與反應速度的最佳運動，無論是強化孩童的專注力，或是提升長者的手腦靈活度，桌球皆具獨特益處，早已成為深受全民喜愛的運動；近年台灣桌球選手在國際賽場屢創佳績，成功掀起國內桌球熱潮，「生達盃全國桌球錦標賽」每年於12月盛大舉辦，伴隨桌壇能量持續累積，可預見桌球運動的熱度將在未來持續升溫。

三天賽程成績如下：

國小女童中年級：第一名新竹虎林國小、第二名台北市東國小A、第三名台北光復國小，第四名台北民權國小，並列第五名4所學校：新北後埔國小、台中市清水國小、台北大附小、台北仁愛國小

國小女童高年級：第一名台北仁愛國小、第二名台北光復國小、第三名桃園桃園國小、第四名台北仁愛國小，並列第五名4所學校：台北龍安國小、新北厚德國小、新北永和國小、新北龍埔國小。

國小男童中年級：第一名新北龍埔國小、第二名桃園桃園國小、第三名新北復興國小、第四名南投草屯國小，並列第五名4所學校：苗栗照南國小A、新北板橋國小、新北厚德國小、嘉義嘉北國小A。

國小男童高年級：第一名台中北勢國小、第二名台北石牌國小、第三名台南崇明國小、第四名新竹光明國小，並列第五名4所學校：彰化文開國小、新北板橋國小A、新竹虎林國小、彰化大竹國小

社會活力組：第一名雅樂桌球隊、第二名詠益快樂、第三名立安樂活、第四名城市之光、第五名麻豆桌球館。

社會男子團體組：第一名巨城乒乓訓練中心、第二名生達製藥、第三名大竹乒乓紅、第四名高雄中學A，並列第五名4隊為：彰德國中A、起手咪機、彰化桌訓、福城高中國中部A

社會女子團體組：第一名生達製藥、第二名高雄中學A、第三名JET美少女、第四名老弱婦孺A。並列第五名4隊：三重高中A、雄中五福、恆春有一家紅豆餅、高雄中學B