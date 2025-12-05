生達盃全國桌球錦標賽新營體育館開打 二千餘名桌球好手同場競技

生達盃全國桌球錦標賽新營體育館開打，市長黃偉哲牽手劉育菁、新營區長陳宏田、市議員蔡育輝及生達製藥董事長范滋庭等出席開幕儀式。（記者李嘉祥攝）

▲生達盃全國桌球錦標賽新營體育館開打，市長黃偉哲牽手劉育菁、新營區長陳宏田、市議員蔡育輝及生達製藥董事長范滋庭等出席開幕儀式。（記者李嘉祥攝）

第40屆「生達盃」全國桌球錦標賽自5日至7日於臺南市新營體育館開打，今年共有293隊報名，選手多達2177人，來自全省各地桌球高手將齊聚新營競技；5日舉行開幕儀式，市長黃偉哲牽手劉育菁老師、新營區長陳宏田、市議員蔡育輝及生達製藥董事長范滋庭等聯合開球，為為期3天的賽程揭開序幕；首日將產生國小女童中年級及高年級組名次，第二天為國小男童中高年級組及社會活力組；第三天為社會男、女子團體組。

生達盃全國桌球錦標賽係由生達集團創辦人范進財先生創立，今年邁入第40屆，是全國桌球體壇盛事，民國109年時曾獲蔡英文總統頒發體育推手獎金質獎；只要在生達盃全國桌球錦標賽中獲得國小團體比賽前四名選手，即取得資格參加中華民國桌球協會舉辦的少年桌球國手選拔暨排名賽競賽資格，故每年「生達盃」一開放報名很快就會額滿；此屆總共有293隊2177位選手報名，涵蓋24位13歲以下的少年國手。

范滋庭董事長表示，桌球是老少咸宜、沒有年齡限制、各種體型都適合的運動；因應人口老化，鼓勵大齡長者參與桌球運動，「生達盃」全國桌球錦標賽從第33屆開始推出「社會活力組」項目，限制50歲以上的男性及45歲以上女性參加，今年共有13隊93人報名。

生達指出，國小男、女童及社會男、女團體各組將各取前五名，為鼓勵選手第五名取4個名額，社會活力組取前五名，總獎金預算54萬元；另今年也針對來自苗栗以北的國小及國小團體晉級前八強的隊伍補助住宿費用共40萬元，國小參賽團體報名隊伍明顯增加，國小男童團體組參賽隊伍高年級組69隊，中年級組64隊。國小女童團體組參賽隊伍高年級組43隊，中年級組30隊。社會男子團體組48隊，社會女子團體組26隊，社會活力團體組13隊，總計參與隊伍達293隊，2177人。