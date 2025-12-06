生達盃全國桌球錦標賽氣氛火熱 七旬高齡選手與六歲小兒同場競技

生達盃全國桌球錦標賽持續開賽中，屏東縣全德國小搭船再由教練開車來回250公里接送參賽，基金會現場加碼補助汽油費。（記者李嘉祥攝）

第40屆「生達盃」全國桌球錦標賽自5日起至7日連續三天於臺南市新營體育館登場，此屆共有293隊2177名選手競技，首日開幕典禮後隨即展開為期三天賽程，第一天賽程國小女童冠軍中年級新竹虎林國小，高年級由常勝軍台北市仁愛國小A奪冠；第二天（6）日為國小男童中、高年級組及社會活力組賽程；第三天將產生社會男子及女子團體組名次。

台灣近年桌球比賽在國際賽事屢獲佳績，國小孩童打桌球的風氣興盛，今年針對來自苗栗以北的國小及其晉級前八強的隊伍補助住宿費用，報名隊伍明顯增加，國小男童團體組參賽隊伍高年級組69隊，中年級組64隊。國小女童團體組參賽隊伍高年級組43隊，中年級組30隊。

因報名隊伍眾多，國小女童中年級要奪冠，需一路過關斬連贏5場，高年級要奪冠至少要連贏6場，考驗體力與技術；中年級組決賽由新竹市虎林國小對決台北市士東國小A，最終虎林國小以3比2奪冠。高年級組台北市光復國小遭遇強棒台北市仁愛國小A，仁愛國小以3比0奪冠。

國小男童高年級第一天從69隊淘汰46隊，23隊晉級在第二天進行決賽，國小男童中年級及社會活力組也在周六登場，因應人口老化，鼓勵大齡的長者持續運動，社會活力組報名選手限制50歲以上的男性，45歲以上女性參加，適逢週末假期，吸引許多愛好桌球人士觀賽。

第二天賽程國小男童高年級有69隊報名， 國小男童中年級有64隊報名；有鑑於年幼的孩童南北奔波比賽，主辦單位佛心針對從苗栗以北、離島及東部來的隊伍，補助一晚3000元住宿費用，共補助135隊；遠從琉球來參賽的屏東縣全德國小，一早搭船再由教練開車來回250公里接送，基金會感動教練精神，現場加碼補助汽油費。另外男童高年級組因為比賽隊伍多加上二天賽程，若晉級前八強的隊伍，每隊再加碼6000元的住宿費用。陳以杰教練說，第一次遇到有主辦單位如此貼心，大家都非常的感動。

男童高年級組歷經二天競賽，先晉級23強，連贏6場才能奪冠，對於國小孩童的球技、團隊合作能力及體力都是一種考驗；另社會活力組比賽報名選手限制50歲以上的男性，45歲以上女性參加，新營體育館場內24張比賽球桌，同時有多名6歲孩童選手，也有72歲白髮蒼蒼的高齡選手在進行比賽，加油聲此起彼落，熱鬧非凡。