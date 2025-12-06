生達盃桌球賽 社會組6日爭霸

第四十屆「生達盃」全國桌球錦標賽開打，董事長范滋庭（左）與市長夫人劉育菁開球。（生達公司提供）

記者翁聖權∕新營報導

第四十屆「生達盃」全國桌球錦標賽五日開打，第一天賽程國小女童中年級團體組由新竹虎林國小奪得冠軍，高年級組由常勝軍台北市仁愛國小Ａ奪冠；第二天將產生國小男童中、高年級組及社會活力組名次；第三天賽程將產生社會男子∕女子團體組名次。

生達公司指出，因為報名隊伍很多，國小女童中年級組要奪冠，必須一路過關斬連贏五場，高年級要奪冠至少要連贏六場，這是體力及技術的挑戰。中年級組決賽由新竹市虎林國小對決台北市士東國小Ａ，最終虎林國小以三比二奪冠。高年級組由仁愛國小Ａ以三比零奪冠。