生達盃開打首日 虎林、仁愛國小分獲女童中、高年級冠軍

第四十屆「生達盃」全國桌球錦標賽開幕，董事長范滋庭（左）與市長夫人劉育菁開球。（生達提供）

記者翁聖權／新營報導

第四十屆「生達盃」全國桌球錦標賽五日開打，第一天賽程國小女童中年級團體組由新竹虎林國小奪得冠軍，高年級組由常勝軍台北市仁愛國小Ａ奪冠；第二天將產生國小男童中、高年級組及社會活力組名次；第三天賽程將產生社會男子/女子團體組名次。

生達公司指出，因為報名隊伍很多，國小女童中年級組要奪冠，必須一路過關斬連贏五場，高年級要奪冠至少要連贏六場，這是體力及技術的挑戰。中年級組決賽由新竹市虎林國小對決台北市士東國小Ａ，最終虎林國小以三比二奪冠。高年級組台北市光復國小遭遇強棒台北市仁愛國小Ａ，由仁愛國小Ａ以三比零奪冠。

第一天賽程國小女童中年級團體組前四名得獎名單如下：第一名新竹市、虎林國小、第二名台北市士東國小Ａ、第三名台北市光復國小、第四名台北市民權國小。國小女童高年級團體組得獎名單如下：第一名台北市仁愛國小Ａ、第二名台北市光復國小Ａ、第三名桃園市桃園國小、第四名台北市仁愛國小Ｂ。

國小男童高年級第一天從六十九隊淘汰四十六隊，剩下廿三隊晉級在第二天決賽。國小男童中年級及社會活力組也在周六登場。因應人口老化，鼓勵大齡的長者持續運動，社會活力組報名選手限制五十歲以上的男性及四十五歲以上女性參加。