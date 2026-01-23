「生醃不等於危險」入秋蟹季登場 可汗大叔以SGS食品認證打造安心醬蝦醬蟹風潮

美食中心/綜合報導

秋蟹肥美當季，生醃海味最誘人。台灣唯一每年通過SGS檢驗的海鮮專門店，以數據與良心證明，美味也能安心享受。隨著秋意轉涼、蟹肥膏黃的季節到來，「吃蟹」再度成為台灣饕客的年度儀式。

近年韓式「醬蟹（간장게장）」與生醃海鮮在社群平台掀起熱潮，但同時也伴隨著食品安全疑慮，從寄生蟲、弧菌到重金屬殘留，若處理不當，都可能成為潛藏的健康風險。

然而，「生醃」並不代表「危險」。在這股風潮中，可汗大叔海鮮火鍋・醬蝦醬蟹專賣店選擇走出不同的路：以嚴謹的食品檢驗與透明的安全管理，證明美味與健康可以並存。

科學認證的生醃標準

可汗大叔自創立以來，每年主動送檢旗下主力產品—醬蝦、醬蟹，進行 SGS食品安全檢驗，完整檢測項目包括：重金屬殘留（鉛、鎘、汞、砷），微生物檢測（沙門氏菌、副溶血性弧菌、大腸桿菌群）及保存條件與冷鏈控管報告。

品牌堅持所有原料皆來自合格活體海鮮供應商，並採用低溫急凍與真空封裝技術，確保從海洋到餐桌的每一步都符合法規與國際衛生標準。

品牌創辦人可汗大叔創業18年的用心保證：

「生醃料理不是不能吃，而是要『懂得吃』。我們用SGS檢驗和冷鏈標準讓每一口生醃都能既鮮又安心，

讓顧客放心品嚐秋天最極致的鮮味。」

以健康為出發點 安心生醃的新食尚

在台灣餐飲市場中，能夠每年持續通過食品SGS檢驗的餐廳相當罕見。可汗大叔堅持以健康與誠信為核心，打造「醬蝦、醬蟹」的安心標竿，讓饕客在秋天盡情享受螃蟹最肥美的時節，同時兼顧美味、安全與健康。未來，品牌也將持續推廣「安心生醃」理念，讓更多人能放心享受來自海洋的天然原味與秋季海味的鮮甜。

