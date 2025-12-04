生醫產值逾半導體 工研院、工商協進會結盟

▲工研院院長張培仁與中華民國工商協進會理事長吳東亮今日在南港展覽館簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 工研院今（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式展開策略合作，將以生醫領域為起點，從需求端出發，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入。工研院表示，生醫領域可以創造產值高達2.3兆元，超越半導體產業，認為是台灣下一代重要產業。



工研院院長張培仁與中華民國工商協進會理事長吳東亮今日在南港展覽館簽署合作備忘錄（MOU），此次合作結合工研院的研發量能與協進會的企業網絡，以生醫領域為起點，從需求端出發，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入。



此次合作以需求導向 、技術落地 、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式。雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。



吳東亮致詞表示，工研院是台灣最重要科技研發機構，這項合作將搭建起產官學研跨界，相信台灣生醫產業是台灣非常重要的下一代產業，所以當年上任後成立生技醫療產業研究委員會，讓科技、生技、醫療及金融業搭建平台給政府建言，讓生技成為下一座「護國群山」。



工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇報告，全球面臨人口高齡化，台灣在2070年將會變全球第二老的國家，僅次於韓國，這不僅是社會、國安及產業挑戰，但這也造就了高齡商機，預估生醫產值可以高達2.3兆元，超過半導體產業，更是高成長產業。



他表示，工研院跟國內23家醫學中心都有合作，最重要的工作就是把學界所開發出來的產品連結產業，這部分就必須與工商協進會產業協助幫助好產品落地、創造商機，台灣最強的資通訊產業、半導體產業，應該能透過國家隊，提供整體解決方案。

