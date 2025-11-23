生鏽蝸居車…綁家具出巡「1F⭢2F」畫面曝！桃園警方出手了

記者簡榮良／綜合報導

就快變都市傳說！一輛銀色轎車後車廂至車頂堆滿家具、雜物，僅用幾條黑繩固定在後車門把手，昨（22）日這台蝸居車現身桃園趴趴走，車子生鏽了，後輪避震器已壞，又長高的家當沿路掉，讓人看了心驚膽跳；原來，他吸睛收納方式並非首次亮相，這個月初就被檢舉開罰，警方也傷透腦筋，要通知車主釐清狀況。

蝸居車又在桃園趴趴走，車子生鏽了，後輪避震器已壞，又長高的家當沿路掉。（圖／翻攝畫面）

你有他會收納嗎？桃園一輛銀色轎車，展示魔術大空間，小至棉被，大至椅子、行李箱，想得到的家具，他車頂上都有！月初蝸居車就停在虎頭山公園牌樓前，被網友拍下PO網調侃：「阿伯你要確定欸」隨即引發熱議，警方獲報開罰3000元罰鍰。

本以為會就此消聲匿跡；豈料，昨日中午12時45分，蝸居車又出現在桃園市中和里開漳聖王廟前道路，再度被PO上社群，近萬名網友熱議：「他的後車門把手扛住了他的一切」、「把轎車當貨車開」、「這種根本不應該讓他上路，不信警察沒看到」。

小至棉被，大至椅子、行李箱，想得到的家具，他車頂上都有。（圖／翻攝畫面）

對此，警方表示，本案經審視影片內容，該自小客載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項7款之規定，汽車裝載時，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。將通知車主釐清狀況依法開罰。

不良行為，請勿模仿！

