一生雕琢寶石演技！南韓「國民爺爺」李順載91歲離世 李在明發文悼念

2025年11月25日，南韓知名男演員李順載離世，享年91歲。圖為李順載榮獲2024年KBS演技大獎畫面。翻攝KBS Drama頻道



據南韓媒體今天（11/25）報導，南韓知名男演員李順載今天凌晨離世，享年91歲，從年輕演到老的這位「國民爺爺」，在電視、電影、戲劇領域，留下許多難忘作品，他曾在受訪時透露自己對演戲的熱情：「演技就像一顆寶石一樣，必須長時間琢磨才能成形，但又永遠無法徹底完成。」南韓總統李在明今天也發文悼念：「老師的表情與聲音依然鮮明，老師，願您安息。」

據韓聯社報導，南韓男演員李順載的家屬表示，李順載已於今天凌晨離開人世，享年91歲。李順載長年在電視、電影、戲劇等領域活躍，直到近期，他仍然出演舞台劇《等待高多》與KBS電視劇《狗之聲》。

李順載1934年出生於北韓咸鏡北道會寧市，4歲時隨祖父母來到首爾定居，在小學時期，他跟著祖父在南大門市場做生意，高中則歷經了韓戰的動盪年代。

李順載對演戲的興趣，是從大學時期開始，當時他沉迷於欣賞電影，在觀賞了英國演員奧利佛（Laurence Olivier）主演的《哈姆雷特》之後，他決定走上演員之路。

1956年李順載以舞台劇《越過地平線》出道，一生演出的電視劇包括《我要成人》、《看了又看》、《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人們》、《土地》、《媽媽發怒了》等140部作品，若再加上客串角色，更是多不勝數，曾創下一個月內出演30部作品的紀錄。

即便演技精湛、經驗老道，李順載仍然持續挑戰自我，他曾在70多歲時出演情境喜劇《不可阻擋的High Kick》、《穿透屋頂的High Kick》，拋下過去飾演的嚴肅角色形象，獲得許多青少年的喜愛。

即將邁入九旬年紀的時期，李順載重返舞台劇，出演《長壽商會》、《昂利爺爺與我》、《李爾王》，尤其在《李爾王》的舞台上，李順載完美演繹長達200分鐘的大量台詞，獲得廣大好評。

2025年11月25日，南韓知名男演員李順載離世，享年91歲。圖為他過去出演的畫面。翻攝MBCentertainment頻道

值得注意的是，李順載曾於1992年短暫踏足政界，當年他以民主自由黨的候選人身分，當選第14屆的國會議員，之後歷任黨副發言人和韓日議員聯盟幹事等職務。

李順載曾在受訪時，回顧這段從政經驗：「我在這8年的政治生涯中，完全沒有感到幸福過，我認為演技就是我的道路，對我來說，就只有演技這條路了。」

他也談論對演戲的熱情：「演技就像一顆寶石一樣，必須長時間琢磨才能成形，但又永遠無法徹底完成」、「作為一名演員，必須為飾演的角色賭上生命。」

南韓總統李在明今天也在社群平台上發文表示：「向國民演員李順載老師的辭世，致上最深切的哀悼。」

李在明提到：「老師畢生專研演技，提升韓國文化藝術的水準，在舞台劇、電影、電視劇等領域，為我們帶來歡笑笑、感動、慰藉與勇氣」、「老師的表情與聲音依然鮮明，老師，願您安息。」

