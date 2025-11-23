生電子煙吸毒 師嘆難獨力防堵

學生濫用藥物日益嚴重，教育部表示持續嚴防毒品進入校園。圖為刑事局9月舉行的反毒街舞大賽，職籃「電豹女」啦啦隊熱鬧開場，展現活力。（本報資料照片）（吸菸有害健康）

學子毒品濫用情況日益嚴重，依審計部報告統計，近年學生濫用第二級毒品大麻、喪屍煙彈比例持續上升，電子煙更成為吸食大麻、喪屍煙彈與成癮物質主要載具，校園內互相分享的情況頻仍。國高中教師對此現象感到無奈，坦言在校內防範難以完全阻絕，加上部分家長也抽電子煙，使學生形成錯誤認知，「現在情況不是單靠老師就可以搞定」。

審計部點名大麻、喪屍煙彈等新興毒品之所以在校園流竄，問題出在電子煙作為主要載具。新北市許姓高中老師無奈表示，現在校園最常出現就是喪屍煙彈，因無色無味，外觀看不出是毒品，很難被察覺，不過其實吸毒狀態很像喝醉酒，有看過學生神情恍惚到站不起來。

台北市林姓國中班導師則說，見過男學生在校吸電子煙，這類情況層出不窮，因為有家長使用，加上電子煙多半混合水果香氣，又容易購得，學生還會彼此分享，卻不知政府早已公告違法禁用。

國教行動聯盟青年部執行長李雨函呼籲，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透工具，若只靠單一部門、僅聚焦禁止與罰則，永遠追不上問題，唯有整合資源、聯手回應，才能防止學生受毒害。

教育部回應稱，透過5個方向嚴防毒品入校園，包括隨著《菸害防制法》修法，要求學校將電子煙查獲案件納入校安通報；強化校園周邊巡查；將網咖、夜店、KTV等場所納入校外聯巡及內政部青春專案，加強取締未成年深夜遊蕩；與警政、社政單位建立涉毒個案定期勾稽，只要學生被查獲涉毒，學校即啟動春暉輔導；定期召開教育、警政聯繫會議，掌握新興毒品趨勢。（吸菸有害健康）