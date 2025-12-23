生食風險大 投縣衛局籲冬季慎防諾羅病毒

諾羅病毒流行高峰期，南投縣衛生局進行稽查作業。（圖:南投縣府提供）

每年十一月至隔年三月為諾羅病毒流行高峰期。諾羅病毒於一九六八年在美國俄亥俄州諾沃克市首次被發現，是造成食品型腸胃炎最常見的病原之一。其傳染力極強，只需少量病毒即可能引發感染，主要透過糞口途徑傳播，包括食物、水源、共用餐具，或接觸患者嘔吐物、排泄物及遭污染的環境表面。

高風險食品包含即食料理、沙拉、三明治、冰品、水果及未充分加熱的生鮮魚貝類。感染後常見症狀包括噁心、嘔吐、腹部絞痛與水樣腹瀉，亦可能出現頭痛、肌肉痠痛、倦怠或輕微發燒，症狀多持續一至三天。多數患者只要補充水分與電解質即可恢復，但嬰幼兒、長者及免疫力較弱族群，應特別留意並及早就醫。

衛生局提醒，平時應落實良好個人與飲食衛生習慣，如廁後、飯前及處理食物前務必以肥皂洗手，飲用水應煮沸，食物須徹底煮熟，避免生食貝類；在病毒流行期間，選擇衛生條件良好的餐飲場所，並於症狀解除後 48 小時再恢復工作，以降低傳播風險。

此外，環境清消亦是防範諾羅病毒的重要關鍵，業者可使用市售漂白水(5-6％)經正確稀釋後作為消毒用途。一般環境消毒建議使用濃度1,000ppm的漂白水，其配置方法為20c.c.漂白水加1公升清水；若用於清理嘔吐物或排泄物，則建議使用濃度較高的5,000ppm 漂白水，配置方法為100c.c.漂白水加1公升清水，以確保達到消毒效果。

衛生局長陳南松提醒，預防諾羅病毒可掌握「食材新鮮、勤洗手、生熟分開、澈底煮熟」四大原則，並配合正確的環境消毒措施，有效降低病毒傳播風險，守護個人與家人的健康安全。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線 049-2231994。