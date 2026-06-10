生養在臺南超幸福！黃偉哲拋0至6歲全方位育兒政策
為解決少子化問題並減輕家長育兒負擔，臺南市政府持續推動友善育兒政策，聯手祭出0至6歲「全方位育兒支持網絡」。市府從懷孕、生育、托育到入學，推出育兒津貼、托育補助、平價教保及到宅育兒指導等一條龍友善措施，讓臺南成為最挺家長的育兒友善城市。臺南市長黃偉哲強調：「少子化是當前國家與地方共同面臨的重要課題，而減輕家長負擔是市府團隊的施政首要目標，我們透過分齡、分階段的福利資源，提供最強後盾。未來將持續優化育兒環境，讓臺南的下一代在優質環境中成長，打造市民敢生、能養的幸福城市。」
減負擔！0至5歲津貼補助取消排富 準公托補助大升級 在0至2歲幼兒照顧方面，臺南市育兒津貼與托育補助已全面取消排富限制。中央自113年1月起更貼心調高托育補助額度，家長送托公共化托育每月可領7,000元，準公共托育每月補助更高達1萬3,000元，第2胎以上還能再加碼，大幅降低新手爸媽的送托壓力。統計自108年至114年底，0至2歲育兒津貼已累計補助超過143萬人次，實質減輕無數家庭的經濟重擔。此外，針對2歲以上未滿5歲，以及5歲至入小學前幼兒，市府也全面配合中央發放育兒津貼及就學補助，全面銜接學齡前各階段，不漏接任何一個孩子。
↑圖說：臺南市政府成功爭取教育部核定總計17.34億元經費，陸續在全市新建18所公共化幼兒園，提供孩子更安全、寬敞的學習空間。（圖片來源：臺南市政府提供）
超平價！平價教保服務量能破8成 讀公幼每月免千元 為讓家長享有更優質且負擔得起的選擇，市府近年積極增設公立與非營利幼兒園，目前全市平價教保服務供應量已衝破8成！自112年起，家長繳費負擔更是有感調降，孩子就讀公幼每月負擔不超過1,000元、非營利幼兒園不超過2,000元、準公共幼兒園不超過3,000元；若是第2名以上子女或經濟需要支持的家庭就讀公幼，更直接享有「免繳費用」的福利。此外，針對經濟需支持的家庭，更可額外享有本市專屬的就學加額補助，讓優質教育不再是沉重負擔。
在環境硬體上，市府成功爭取教育部核定總計17.34億元經費，陸續在全市新建18所公共化幼兒園，提供孩子更安全、寬敞的學習空間。此外，全市公共托育機構也正規劃持續擴置，預計未來將於永康、安南、新營等行政區陸續增設，讓家長就近就能享受優質的公托服務。
↑圖說：臺南市政府未來更規劃增設更多親子共遊空間。（圖片來源：臺南市政府提供）
最貼心！到宅育兒指導、弱勢坐月子 免費好康全方位 除了經濟補助與教育資源外，黃偉哲更細心照顧到家庭的照顧需求。臺南市多元的家庭支持服務，包含每年最多36次的「到宅育兒指導員服務」，由專業人員親自到府傳授新手爸媽育兒妙招。針對孕產婦女，市府也貼心提供「居家安胎服務」補助；並透過「到宅坐月子媒合平臺」，補助弱勢家庭產婦免費享有120小時的坐月子服務，換算市價高達3萬元，讓媽媽產前產後都能安心調養。
目前全市已營運13處深受家長好評的「親子悠遊館」，未來更規劃在大曾文、中西區等區域增設至21處，擴大親子共遊空間。黃偉哲呼籲，歡迎市民多加利用豐富資源，更多詳情可至「臺南人口政策資源網」查詢，一起快樂育兒。
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