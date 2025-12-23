生魚片抽驗出包！「島語」鮭魚檢出李斯特菌 最新複查結果出爐

年節將至，許多民眾都紛紛預約餐廳要來與家人聚餐，為了消費者的安全，消保處也針對六都共18家飯店的生魚片進行抽驗，結果2件不符規定，分別是台北漢來大飯店島語自助餐廳、台南台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳。消保處今（23）日表示，已由地方衛生機關依法查處，並要求業者改善完畢，再次抽驗已符規定。

消保處在今年8月，針對六都共18家飯店的生魚片進行抽驗，當中「沙門氏桿菌」及「腸炎弧菌」全數符合規定；「單核球增多性李斯特菌」及「揮發性鹽基態氮」檢測部分，各有1件不符合規定。

島語自助餐廳的現流鮭魚菲力驗出李斯特菌。圖／消保處提供

前者是台北漢來大飯店島語自助餐廳的現流鮭魚菲力；後者為台南台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳的鮪魚。對此，食藥署已請地方衛生機關依法查處，地方衛生機關也命餐廳限期改正；經複查後，再次抽驗生魚片，皆符合規定。

吃遍天下自助餐廳的鮪魚生魚片抽驗不合格。圖／消保處提供

消保處表示，針對本次查核所發現之缺失，行政院消費者保護會第95次會議決議，請食藥署洽請食品有關公（協）會及衛生局持續對餐廳業者加強宣導；消保處也呼籲，餐廳業者所提供之生魚片，應符合衛生標準之相關規定，才能使消費者安心享用健康美味的生魚片。

