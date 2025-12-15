生魚片放20分鐘超危險！專家曝「3大迷思」：小心吃下細菌VIP自助餐

生活中心／張尚辰報導

生魚片是很多人愛吃的美食之一。（圖／資料照）

生魚片是很多人喜愛的美食之一，但若是吃到不新鮮的可能會造成腸胃的負擔。對此，營養師陳珮淳分享3個有關生魚片的迷思，以及安心吃生魚片的3個小撇步，讓大家都可以在吃得開心的同時，也能吃得安心。

陳珮淳近日在臉書粉專「熊抱營養師」中發文，有很多人認為生魚片「亮亮的就是新鮮」，但事實上這是錯誤的迷思，而這些錯誤的知識真的會害到肚子，一定要吃對、挑對、保存對，才能安心享受優質水產。對此，她分享了3個錯誤迷思，如下：

迷思一、魚片越亮越新鮮？

陳珮淳說，魚片的亮與不亮多半與油脂多寡有關，正確挑法應該是要選擇顏色均勻不黯沉、表面不黏／不出水、沒有刺鼻腥味、切面有彈性不是軟爛的魚片。

迷思二、生食級怎麼放都安全？

陳珮淳解釋，生食級只是加工與冷凍程序比較嚴格，並不代表能常溫放20分鐘還不壞。生魚片離開低溫15至20分鐘後，細菌數會飆升，放在室溫太久等於吃了「細菌VIP自助餐」，且生魚片絕對不可以回凍。

迷思三、芥末能殺菌？沾多一點更安心？

陳珮淳說明，芥末只能蓋腥味，不能殺菌也不能殺寄生蟲。正確的觀念是，芥末≠消毒；醬油≠防腐；清酒≠殺菌，真正的安全靠的是冷鏈、衛生、乾淨的刀及砧板。

陳珮淳表示，生魚片的安全需要靠冷鏈、衛生、乾淨的刀及砧板來維持。

陳珮淳也分享了3個安心吃生魚片的小撇步，包括冰到最後一秒再上桌、現切現吃／不回凍／不放桌上太久、選擇可信賴的魚貨來源等。

另外，陳珮淳也說，生魚片除了好吃以外，更是營養密度超高的天然寶庫，只要吃對海鮮，就能輕鬆補充身體所需的營養。

1.高生物價蛋白質：吸收率超高、好消化。海鮮蛋白質胺基酸比例完整、利用率高，比紅肉更好吸收、不易脹氣，適合增肌、減重、腸胃敏感與牙口不佳的人。

2.Omega-3（EPA & DHA）：最強抗發炎營養。EPA幫助降低身體發炎反應，DHA與大腦運作、專注度密切相關，久坐族、用腦族、學生都需要補足。

3.維生素D：提升情緒、維持免疫的重要營養。台灣6至7成缺乏維D，海鮮是天然來源，有助調節情緒、維持免疫反應正常、提升活力，不曬太陽的上班族更需要靠食物補。

4.維生素B群：能量關鍵。B6、B12、B3 參與能量製造與修復，吃得夠，較不容易疲倦、頭昏、精神差。

5.鋅：免疫力的核心礦物質。牡蠣、生蠔、鮭魚的鋅含量超高，鋅直接參與免疫細胞運作，缺鋅的時候免疫反應會明顯下降，感冒易發、常疲倦的人一定要補。

6.碘：基礎代謝的引擎開關。碘與「甲狀腺荷爾蒙」的生成直接相關。這就是身體的 基礎代謝開關，缺碘會讓代謝變慢、容易疲倦、水腫、怕冷，海魚、海藻是最好的天然來源。

