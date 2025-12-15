生魚片越亮越新鮮？營養師點名3大「致命誤區」

生活中心／林依蓉報導

生魚片是受歡迎的美食，但許多人常誤以為魚片「亮亮的」就是新鮮，或聞起來無異味就安全。針對這些常見的錯誤迷思，營養師陳珮淳近日在臉書發文，直指這些錯誤觀念恐會「害到肚子」，並進一步分享生魚片的「3大迷思」，提醒民眾必須掌握「吃對、挑對、保存對」的原則，才能真正安心享用優質水產。





許多人誤以為生魚片「亮亮的」就是新鮮，而這些錯誤觀念，恐將美食變成細菌的溫床。（示意圖／民視新聞資料照）

生魚片是許多饕客喜愛的美食，但若吃到不新鮮的，恐對腸胃造成嚴重負擔。對此，營養師陳珮淳近日在臉書發文，指出許多人誤以為生魚片「亮亮的」就是新鮮，而這些錯誤觀念，恐將美食變成細菌的溫床。為此，她特別整理出常見的生魚片「3大迷思」，並提供3項安心食用秘訣，幫助民眾在享受美味之餘，也能正確挑選與保存。

迷思一、魚片越亮越新鮮？

真相：魚片的亮度多半與油脂多寡有關，並非新鮮度的絕對指標。

挑選重點：應選擇顏色均勻不黯沉、表面不黏膩、不滲水、沒有刺鼻腥味，且切面具有彈性而非軟爛的魚片。



迷思二、生食級怎麼放都安全？

真相：「生食級」僅代表其加工與冷凍程序較為嚴格，不等於可以長時間放置。生魚片一旦離開低溫環境，15至20分鐘後細菌數就會飆升，且絕對不可回凍。

風險：任何在室溫下久放的行為，都等於是給予細菌絕佳的繁殖時間。



迷思三、芥末能殺菌？沾多一點更安心？

真相：芥末的功用主要在於「蓋腥味」，並不能殺菌或殺寄生蟲。

正確觀念：芥末≠消毒；醬油≠防腐；清酒≠殺菌。真正的食安保障，靠的是食材的冷鏈、衛生，以及乾淨的刀具與砧板。





生魚片不只美味，更是能補充多項關鍵營養素的「天然寶庫」。（示意圖／民視新聞資料照）





營養師陳珮淳強調，生魚片不只美味，更是能補充多項關鍵營養素的「天然寶庫」，包括促進肌肉修復的高生物價蛋白質；具最強抗發炎與益腦作用的 Omega-3（EPA & DHA）；以及有助於調節情緒與免疫的維生素D、提供能量的維生素B群、免疫核心的鋅（牡蠣、鮭魚含量高），以及調節基礎代謝的碘。為確保民眾吃得開心又安心，她特別傳授3個「安心吃生魚片」的實用小撇步。

安心吃生魚片3招

1.冰到最後一秒再上桌（冷鏈最重要）。

2.現切現吃、不回凍、不放桌上太久。

3.選擇可信賴的魚貨來源。





原文出處：生魚片「亮亮的」最新鮮？別被外表騙了！營養師曝「3大迷思」芥末不能殺菌

