生魚片闖禍！陸男腹痛就醫引流膽汁 赫見「肝吸蟲蠕動」嚇傻醫

大陸廣東省東莞市一名40多歲男子，日前因膽囊炎、膽總管結石接受手術治療，術後卻在膽汁引流液中意外發現寄生蟲，最終確診為肝吸蟲感染。醫師指出，恐與男子嗜吃「淡水魚生魚片」有關。

劉男引流出的膽汁竟赫見寄生蟲。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《九派新聞》報導，這名劉姓男子是土生土長廣東人，從事廚師工作多年，近期他反覆出現右上腹隱痛，伴隨消化不良、乏力等症狀，自行服用胃藥後未見好轉，於是前往醫院就診。

院方檢查結果顯示發現他患有膽囊炎，並合併膽總管結石，隨後接受腹腔鏡下膽囊切除、膽總管切開取石並引流。院方表示，手術過程順利，然而在術後第4天，醫師赫然發現他引流出的透明膽汁中，竟有「一條細小活蟲在蠕動」，經辨認為肝吸蟲。

醫師隨即對其進行詳細飲食史詢問，劉男這才回憶起，半年前曾在聚餐時食用過一次淡水生魚片，當時認為食材新鮮、處理乾淨，並未意識到風險。之後醫師以藥物進行驅蟲治療，目前劉男恢復情況良好，已順利出院。

醫師提醒，肝吸蟲病是南方地區較為常見的寄生蟲病，主要通過食用未煮熟的淡水魚、蝦等傳播，「這是典型的『病從口入』，只要做到不吃生、不吃半生淡水水產品，就能大大降低感染風險。」

