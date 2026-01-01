生魚片飄出「神秘怪味」 咪蕾皺眉失語畫面全被拍

《自由的旅行者》第二季中，這回由搭檔咪蕾帶路，和融融一同造訪多部韓劇取景的 60 年代復古茶房。店內充滿懷舊風格的家具與擺設，為了融入環境氛圍，融融與咪蕾特地換上韓國早年學生制服拍照留念。咪蕾大笑表示，很像父母親那個年代會穿的制服，融融則被虧看起來像「學長」，也直呼兩人這身打扮彷彿走進韓劇場景。

《自由的旅行者》第二季融融（圖右）與咪蕾（圖左）變裝成學生探訪在地知名復古茶房。（圖／八大電視）

《自由的旅行者》帶觀眾前往韓國釜山的懷舊品茶餐廳，品嚐當地特色料理。復古茶房老闆娘介紹鎮店之寶「雙和茶」，這款以當歸、生薑等中藥材熬煮的養生茶，搭配生蛋黃飲用，是韓國六、七〇年代相當流行的飲品。融融形容味道很像藥燉排骨湯，也適合搭配麵線或鴨腿，完全不違和。

兩人也前往熱鬧的機張市場，看到熟悉的柿子水果攤，融融好奇詢問大家偏好「軟」柿還是「硬」柿，沒想到包括融融與工作人員幾乎一面倒選擇口感爽脆的硬柿；身為在地人的咪蕾與水果攤老闆則偏愛軟 Q 口感，意外發現同樣水果，台韓喜好卻大不相同。

《自由的旅行者》第二季融融（圖左）與咪蕾（圖右）大啖肥美鮮甜的松葉蟹。（圖／八大電視）

市場中不可錯過的松葉蟹，由於價格隨季節浮動，外景拍攝時剛好遇上高價期間，一隻約 1 公斤的松葉蟹要價近新台幣 2 千元，融融當場自掏腰包大方請客。料理後的蟹肉肥美鮮甜，融融與咪蕾大啖美食，直呼太幸福。

此外，兩人也品嚐韓國特色食材「鰩魚」，以發酵方式製成生魚片，散發獨特氣味。咪蕾形容味道像「阿公衣櫃」，融融深吸一口氣後直言是標準的阿摩尼亞味。由於氣味過於刺激，咪蕾一度說不出話，苦笑表示忘了中文怎麼形容，笑翻全場。

《自由的旅行者》第二季咪蕾（圖左）挑戰特色食材「鰩魚」生魚片，圖右為融融。（圖／八大電視）

來到釜山也不能錯過漁民料理烤盲鰻，咪蕾笑說聽聞這道料理對男生很好，融融立刻追問是否與壯陽有關。盲鰻以稻草直接燒烤，帶有淡淡草香，剝開焦黑外皮後品嚐 Q 彈白肉，吃得心滿意足的融融形容口感很像魷魚。《自由的旅行者》全新第二季每週六晚間 8 點於八大綜合台首播。