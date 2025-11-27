【商家指南推廣專題】

雞肉與雞湯一直是滋補養身的重要食材，近年來，隨著健康飲食觀念的普及，越來越多消費者開始重視肉品來源與生產過程的透明化，今天要為您介紹在生鮮雞肉滴雞精品牌推薦名單中備受好評的「雲嶺鮮雞」，他們由立瑞畜產有限公司於2012年創立，以全程自家生產、無添加的天然美味，成為許多家庭信賴的選擇，其中「土雞養生雞湯」系列產品將台灣土雞的鮮甜與營養完美融合，帶來安心與健康的雙重享受。

「立瑞畜產」董事長王雅慧女士原是百貨專櫃小姐，婚後跟隨先生薛清亮投入養雞事業，將傳統個體戶轉型為全台第一家智慧化土雞舍，也為了推動自家產品打造品牌「雲嶺鮮雞」，面對盤商倒帳與市場不透明等挑戰，夫妻倆積極建立飼養、屠宰、加工的系統，推動產銷履歷與智慧雞舍管理，並獲得HALAL清真與HACCP、ISO22000等多項品質認證。薛清亮先生過世後，王雅慧女士承接事業，以正向態度帶領企業持續成長，並拓展通路與產品線，讓滴雞精、土雞養生雞湯等商品進軍全台市場。

立瑞畜產的品牌名稱「雲嶺鮮雞」取意「來自雲林的嶺鮮土雞」，象徵根植在地、以鮮為本，從養雞起家到打造完整產業鏈，他們期望自身能落實「從產地到餐桌」的理念，自許成為「台灣土雞的專家」，因此在產業中採育種、孵化、飼養、電宰與加工的一條龍生產模式，維持土雞肉的新鮮度與安全性，讓消費者能安心信任，建立生鮮雞肉滴雞精品牌推薦的良好口碑。

為了讓每一隻雞都能健康成長，品牌投入巨資建置智慧化雞舍，結合智能溫控、環境感測與自動飼料系統，維持最佳生長條件，並有效防止疾病感染，打造最適合雞隻的友善成長環境。此外，他們也積極與學術單位合作，共同開發應用於雞舍內的智能設備，以數據化監控方式精準掌握溫度、濕度與光照等條件，使雲嶺鮮雞在生鮮雞肉滴雞精品牌推薦名單中脫穎而出。

品牌斥資1.1億元打造全台最先進的土雞孵化場，並從歐洲引進原裝孵蛋設備，透過自動環控系統精準掌握孵化條件，顯著提升孵化率與育成率。自動化與精準控制的導入，讓雲嶺鮮雞的每一批雞隻都擁有穩定健康的體質，也反映在產品風味上，他們推出的土雞養生雞湯、滴雞精、土雞粥與即時料理包等系列，皆以自家土雞為基底，保留原汁原味，同時兼顧營養與便利性，是非常好的滴雞精品牌。

雲嶺鮮雞以一條龍生產體系、先進的智慧化設備以及不變的初心，獲得生鮮雞肉滴雞精品牌推薦好評，他們的「土雞養生雞湯」湯頭濃郁、口感滑順，完整保留雞肉原始風味，適合日常滋補，也深受長輩與孕婦族群的喜愛。

未來，品牌將持續秉持「提升品質、守護土地、推廣台灣」的理念，改良產品與開發更多料理方式，並積極推動畜產業的永續發展，如果您正在尋找兼具新鮮、安全與營養的好選擇，生鮮雞肉滴雞精品牌推薦「雲嶺鮮雞」的土雞養生雞湯與滴雞精系列，絕對值得您信賴。

