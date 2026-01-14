生麗國際再投入170萬元 協助臺大兒醫打造兒童影像檢查空間 共建友善醫療環境

生麗國際再度捐贈170萬元，助臺大兒醫完善友善醫療空間

產業中心/綜合報導

全台前十大直銷企業「生麗國際集團」，長期投入兒童醫療公益不遺餘力。今年新春之際，再度投入170萬元協助臺大醫院兒童醫院，改造兒童影像醫學檢查室外等候區及鎮靜麻醉區空間，為病童打造更友善、溫柔的就醫環境，降低病童就醫時的緊張。

守護孩童的共同願景，企業與醫界攜手打造更具溫度的就醫環境

此次空間改造以「愛麗絲的奇幻旅程」為主題，結合童趣插畫、柔和燈光與奇幻冒險故事元素，將原本較為嚴肅的兒童影像醫學檢查空間，轉化為充滿想像力且更具親和力的療癒場域，陪伴孩子在檢查前逐步放鬆心情。

以奇幻旅程的環境設計 陪伴孩子溫柔接受檢查

對許多病童而言，影像檢查前所需配合的鎮靜或麻醉程序，往往是一段需要適應與陪伴的過程。此次空間優化著重於檢查前的心理安撫，透過故事情境與視覺引導的環境改造，孩子彷彿跟隨愛麗絲穿越兔子洞、走進魔法花園，在潛移默化中放鬆身心，讓接受影像醫學檢查的病童在醫療團隊照護下，以較平穩的情緒進入檢查流程，提升整體就醫感受。

「愛麗絲的奇幻旅程」作為兒童醫療進步的實務案例，盼能發揮正向影響力，造福更多家庭

臺大醫院兒童醫院院長李旺祚表示，醫療不只是治療疾病，更包含病童及家屬的心理安撫與陪伴，「透過合適的環境設計，有助於減輕孩子與家屬在檢查前的緊張情緒，對醫療照護品質具有正向的幫助。感謝生麗國際長期以來對兒童醫療的支持。」

7年投入兒童醫療公益逾1775萬元 持續實踐企業社會責任

生麗國際集團自2020年起與臺大醫院兒童醫院攜手合作，至今已捐贈35項先進醫療設備並共同打造兒童友善醫療空間，累計投入金額超過1775萬元，持續協助提升兒童醫療品質與診療效率。

生麗國際集團執行長表示，企業回饋社會不僅止於設備與資源的挹注，更希望從「環境、設備與陪伴」三大面向出發，讓病童在治療過程中，感受到完整而溫柔的支持力量。

攜手醫界 打造更友善的兒童醫療環境

生麗國際強調，兒童是最需要被守護的族群，未來也將持續投入醫療公益，與兒童醫療團隊並肩前行，打造更友善、更具人性關懷的就醫環境。

此次以「愛麗絲的奇幻旅程」為主題的兒童影像醫學檢查空間的啟用，不僅為病童帶來安心與勇氣，也被視為兒童醫療環境優化的重要實務案例，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與社會力量共同關注並支持兒童醫療發展。