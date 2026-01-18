生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖

娛樂中心／綜合報導

47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。

吳佩慈與紀曉波育有4名子女，卻沒有婚姻關係。（圖／翻攝自微博）

吳佩慈替紀曉波產下2男2女，但始終沒名分，還一度傳出她生4個小孩就拿到232億元新台幣，可以媲美張忠謀。對此，眼科醫師黃宥嘉曾在節目《新聞挖挖哇》發表看法，指出吳佩慈與紀曉波的社經地位與職業屬性相對特殊，兩人顯然是經過深思熟慮後，認為「不結婚」反而更有利。

廣告 廣告

面對紀家接踵而來的危機，吳佩慈被說是人生贏家。（圖／翻攝自微博）

黃宥嘉進一步分析，紀曉波從事博弈事業難免有風險，他選擇不步入婚姻，某種程度上反而更方便進行資產配置與轉移，據此前網路傳聞來看，吳佩慈每生一胎可獲得約30億元新台幣，陸續生下2男2女的他們累計轉移的資產金額高達232億元新台幣。對紀曉波而言，吳佩慈某種程度上扮演著「後頭金庫」角色；而站在吳佩慈的立場，由於雙方並未具有法律上的婚姻關係，若紀曉波因財務問題遭追債，相關債務基本上與她無關。

吳佩慈遭傳身價至少破232億。（圖／翻攝自吳佩慈臉書）

吳佩慈過去多次高調炫富、曬出自己的奢華生活，黃宥嘉分析背後原因，表示這是經過現實層面的精密考量，即便有朝一日紀曉波陷入財務困境或兩人感情生變，她仍能清楚劃分財產歸屬，「她可以說這些東西已經不屬於紀曉波，完全屬於我個人，因為你已經贈予過來，就是我的東西。」

更多三立新聞網報導

《黑澀會》女星當媽變這樣！沙發「露奶哺乳」累癱照外流 狼狽模樣曝光

小S大女兒疑中邪！大哭「裸體狂奔」嚇壞全家 法師驚曝「身上纏7個」

去年空降來台！韓籍啦啦隊女神「撞臉J級AV神乳」爆紅 網驚：AI換臉？

去年震撼宣布罹乳癌！大咖女星燦笑露面了 「最新病況」曝光

