一生一次不能缺席！ D.O.跑完MMA紅毯再衝金宇彬婚禮 兄弟情逼哭粉絲

【緯來新聞網】金宇彬、申敏兒相戀10年，於今（20日）晚間於首爾舉辦婚禮，原訂找來金宇彬摯友、EXO成員D.O.擔任婚禮歌手，無奈同一天EXO必須參加2025 MMA (Melon Music Award)頒獎典禮，行程撞期。外界原以為D.O.不得已只能缺席婚禮，沒想到D.O.仍舊從往返需2小時車程的高尺巨蛋趕往婚禮會場，排除萬難也要參加，讓粉絲們直呼：「真的很感人。」

EXO成員D.O.（左二）照原定行程出席2025 MMA頒獎典禮紅毯。（圖／翻攝自MMA Youtube）

廣告 廣告

金宇彬、申敏兒今晚在首爾新羅酒店舉辦婚禮，無奈當天EXO需出席2025 MMA頒獎典禮，即便是摯友的重要場合，D.O.不得不選擇缺席。當時D.O.對此表示：「這對我來說真的很難過，我真的很抱歉讓宇彬哥失望。這是一生一次的婚禮，其實是我第一個提議唱婚禮歌曲的。但在這之後，EXO的行程就定下來了。」他還透露，原本都已經想好要演唱〈Popcorn〉這首歌，沒想到沒辦法參加，並表示已經有獲得金宇彬的諒解。



沒想到，D.O.今晚隨著EXO走完2025 MMA 頒獎典禮紅毯後，又被韓媒拍到他搭車現身新羅飯店，穿著羽絨服匆匆進到婚禮會場。即便往返需要2小時車程，他依舊排除萬難現身，只為了向好友獻上祝福，展現出他與金宇彬的真摯友誼。據韓媒報導，D.O在婚禮會場沒有停留太久，之後又搭車返回MMA頒獎典禮會場，為壓軸演出做準備。

D.O.（中）與金宇彬（右）交情深厚，排除萬難也要參與好友婚禮。（圖／翻攝自金宇彬IG）

更多緯來新聞網報導

許瑋甯、邱澤結婚4年終於要辦婚禮啦 婚宴無預警公布就在下週

張小燕私下對話被曝光！ 談黃子佼痛心：早知道不讓孟耿如嫁