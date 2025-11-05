一生一次的榮耀！林詩翔成中職首位新人救援王 「Takao給我一對翅膀」

台鋼雄鷹終結者林詩翔今（5）日於中職年度頒獎典禮拿下「年度最佳新人獎」，成為中職史上首位新人救援王。圖／中職提供

台鋼雄鷹終結者林詩翔今（5）日於中職年度頒獎典禮拿下「年度最佳新人獎」，成為中職史上首位新人救援王，也是繼去年曾子祐後，台鋼再度連兩年包辦新人王。

林詩翔2022年選秀落選，2023年被雄鷹延攬，去年在一軍初試啼聲投30場、繳出防禦率4.15。今年則進化為球隊守護神，出賽60場、投60.1局，送出30次救援成功、防禦率僅1.79，成為中職史上第八位單季達成「30救援」紀錄的投手。

頒獎台上，林詩翔說：「能拿到這個獎一生只有一次，很榮幸能和這兩位對手競爭，他們讓我持續進步。」林詩翔特別感謝家人，也感謝舅舅陳智弘啟發他走上職棒之路。

廣告 廣告

林詩翔受訪補充，「也要感謝台鋼吉祥物TAKAO，每次幫我打開牛棚門，看到他都會比較放鬆，雖然想笑但還是忍住，專注比賽。」

林詩翔今天佩戴的巨大黃色領結與襪子，也是致敬球隊吉祥物雞柳條的尾巴造型，「Takao給我一對翅膀！」林詩翔笑說。



回到原文

更多鏡報報導

威能帝與李凱威各奪4獎橫掃中職頒獎典禮 林詩翔新人王兼救援王創紀錄

樂天桃猿牧野幸輝回應二軍宿舍及食安問題 已親自了解並承諾逐步改善

從戰力外到最佳進步獎 李吳永勤證明自己站穩富邦悍將主力牛棚