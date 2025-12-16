生10女嫁豪門、生上百孩建龐大家族！美媒揭「中國首父」們扭曲代孕心態
編譯張渝萍／綜合報導
事件摘要
上月在中國微博吵得沸沸揚揚的「中國首父」徐波，被前女友爆料在美國代孕生下超過300名孩子，誇張行徑引發熱議。《華爾街日報》13日跟進報導，證實徐波相當積極在美國代孕，想生美國寶寶，且還交代只要男孩，因為他認為男生比女生優秀，未來可接掌他的遊戲事業。
報導還列舉不少中國富豪為規避中國國內禁代孕的法律，選擇在美國生下大量孩子，且目的相當扭曲。例如有富豪特別請模特兒等女性捐卵，再透過代孕生下10名女孩，目標是要培養她們嫁入權勢家族，完全將孩子當成延續自己商業帝國或私利的工具。
報導指，這些中國富豪以同樣也代孕生孩的億萬富豪馬斯克做為榜樣，少則代孕十多嬰兒，多則上百，數量龐大，甚至還有人要求打折，讓業者不滿：「我們不是好市多」。業者也坦言，因為代孕監管制度薄弱，很難查清這些中國富豪是否同時過數家業者代孕。
「中國首父」育300兒一事如何炸開？
中國遊戲產業傳奇人物、多益網絡創辦人徐波，上月在前女友湯敬微博指控長期家暴、囚禁與虐待他們生養的二女兒，同時揭露徐波擁有300孩子。
先前報導指，徐波與湯敬育有11名孩子，湯敬還稱自己過去十多年為了維繫徐波所謂「300孩大家庭」，支出龐大等等。
這位身家百億的富豪鮮少真實露面，但在網路上相當活躍，並以反女性主義臭名昭彰，包括主張女性價值只在生育，甚至稱不生孩子的女人「等同殘廢」等等。
最令人瞠目結舌的是他公開宣揚的「大量生育理念」。
過去徐波就曾以「煮肘」的帳號在微博公開招募女友，聲稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡為「百萬裡挑一的頂尖精英男」、「中國首父」。
而根據「多益網絡」微博聲明，反駁徐波有300名孩子，並指出他經過多年努力在美國代孕，目前「只有一百多名」孩子。
華爾街日報追揭徐波代孕爭議
這起事件在微博上炸開後，《華爾街日報》跟進調查報導，指出洛杉磯家事法庭法官佩爾曼（Amy Pellman）2023年就曾召開一場不公開的聽審，主角正是徐波，因為他的名字一次又一次地在代孕親權申請文件中出現。
根據當時出席庭審的人士表示，人在中國的徐波並未到現場，而是用視訊方式出庭。當時徐波表示，希望透過代孕在美國生下20名孩子，且強調只要男孩「因為男孩優於女孩」。他還向法官說，目前有幾名孩子在加州爾灣（Irvine）由保母照顧，正在等待相關文件，好將孩子接回中國，他當時稱自己都沒見過這些孩子，因為工作實在太忙。
當時法官對於徐波利用代孕的態度相當震驚，最後駁回他的親權申請，也讓這些孩子的法律狀態懸而未決。法院拒絕對此案回應。
徐波稱成功上訴
其實徐波多年來，一直都高調宣傳自己要建造龐大家族的野心，還幻想要和馬斯克的孩子通婚作親家。
2023年，也就是遭駁回親權申請的那年，他曾在微博發文說自己想擁有「50名高品質男孩」。被駁回親權申請後，一個與他有關的微博帳號曾發文說他成功上訴，「徐波有數名中猶混血的孩子，在美國因女性主義者的破壞，以及一名女法官的惡意判決而被帶走。之後上訴後，進入審理的案子都贏了，聽說今天又贏一案，一名孩子判給徐波，已被他接回。」
教育界富豪代孕10女兒準備嫁豪門
報導指，這場未公開的聽審，其實反映出中國富豪濫用美國代孕產業的現況。
眾所周知，億萬富豪馬斯克代孕14名子女，打造規模驚人的家庭，馬斯克的作法引起中國富豪效仿。除了有「中國首父」徐波，中國「希望教育集團」首席執行官汪輝武就曾被公司人士爆料，他向美國模特兒、金融學博士、音樂家等人購買數十顆卵子，目標是透過在美國代孕生下10名女孩。
該名知情人士表示，汪輝武之所以偏好女孩，正是希望她們可以全嫁給世界權貴或領袖。
這起醜聞發生在2021年，數張對話截圖讓汪輝武的代孕計畫曝光，引發大量批評。「希望教育集團」事後則指控這些都是謠言，此次也未針對代孕一事回覆《華爾街日報》。
瘋狂代孕的中國富豪們
報導也引述一名在美墨經營代孕的業者稱，一名與汪慧武類似、同樣從事教育業的中國富豪曾希望一次透過代孕生下200多名孩子，想藉代孕成立大家族。當時業者問對方：「你要怎麼養這麼多孩子？」對方因無法回應，讓業者直接拒絕為他服務。
加州一名代孕業者也分享類似案例，該業者曾協助一對中國父母代孕生下100名孩子，因為「量太大」還需要多家代孕機構合作才能完成。
而要求代孕生10、20名孩子的富豪也不在少數，一名洛杉磯的代孕律師勒特羅克斯勒（Amanda Troxler）就說，他曾接到一名中國客戶，希望能同時進行8至10次代孕，還詢問是否可打折。
勒特羅克斯勒當下傻眼，直接回覆：「不行，我們不是好市多」。她最後並未接下此案，因為她拒絕同時進行兩次代孕的客戶。
美國代孕產業監管不足
像前述所說，大量代孕、同時在不同代孕機構「下單」的中國富豪並不少見，即便相關團體建議代孕機構與試管診所，不應該與同時進行兩次以上代孕的客戶合作，但這實際上很難監管，且建議也沒有強制力。
因此是否接單，幾乎成了各業者的「良心選擇」。
中國客戶市場龐大
儘管中國反對代孕，但政府未限制民眾前往美國代孕。
且因需求量龐大，代孕市場已高度成熟，甚至可讓中國父母不必踏上美國國土，就能完成代孕、法律文件、接生到保母服務，最後在中國就能「取得」孩子，成本平均約20萬美元（約629萬元台幣）。
中國富豪的「美國寶寶」法律爭議
在美國出生的嬰兒，依據憲法第十四修正案可自動取得美國公民身分。外國人利用這項公民權保障的做法，長期以來一直是政治爭議焦點。
2020年，美國國務院加強對所謂「生育旅遊」的管制，收緊對疑似赴美產子的女性的簽證規定。今年1月，川普簽署行政命令，試圖剝奪父母非公民或永久居民的美國出生子女之公民權，目前正由最高法院審查，尚不清楚這些規定是否適用於與美國代孕者合作的外國人。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
他證明了新疆集中營！但川普回報他：遣送至與中國交好的烏干達
澳槍手曾赴菲！菲軍急呼：不應揣測 外界懷疑「伊斯蘭國」仍未被菲殲滅
黎智英國安案／856頁判決書提川普近200次 法官稱黎痛恨中共才走到這步
澳洲邦迪槍擊再見「伊斯蘭國」旗幟 《華郵》分析鼓動孤狼式攻擊手法
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 65
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 23
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 115
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 23
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 115
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 2
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 139
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 97
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 11 小時前 ・ 35
回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝
生活中心／綜合報導14日起受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署連日針對多縣市發布低溫特報。今（16日）清晨新竹關西氣溫一度下探約7至7.4度，竹苗近山區也出現10度以下低溫，不少地區被列入低溫警戒。不過，仍有不少民眾表示「體感好像沒那麼冷」。對此氣象專家賈新興分析，主要與白天升溫明顯及民眾提前「有備而來」有關。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 48
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39