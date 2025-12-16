生10女嫁豪門、生上百孩建龐大家族！美媒揭「中國首父」們扭曲代孕心態

編譯張渝萍／綜合報導

事件摘要

上月在中國微博吵得沸沸揚揚的「中國首父」徐波，被前女友爆料在美國代孕生下超過300名孩子，誇張行徑引發熱議。《華爾街日報》13日跟進報導，證實徐波相當積極在美國代孕，想生美國寶寶，且還交代只要男孩，因為他認為男生比女生優秀，未來可接掌他的遊戲事業。

報導還列舉不少中國富豪為規避中國國內禁代孕的法律，選擇在美國生下大量孩子，且目的相當扭曲。例如有富豪特別請模特兒等女性捐卵，再透過代孕生下10名女孩，目標是要培養她們嫁入權勢家族，完全將孩子當成延續自己商業帝國或私利的工具。

報導指，這些中國富豪以同樣也代孕生孩的億萬富豪馬斯克做為榜樣，少則代孕十多嬰兒，多則上百，數量龐大，甚至還有人要求打折，讓業者不滿：「我們不是好市多」。業者也坦言，因為代孕監管制度薄弱，很難查清這些中國富豪是否同時過數家業者代孕。

「中國首父」育300兒一事如何炸開？

中國遊戲產業傳奇人物、多益網絡創辦人徐波，上月在前女友湯敬微博指控長期家暴、囚禁與虐待他們生養的二女兒，同時揭露徐波擁有300孩子。

先前報導指，徐波與湯敬育有11名孩子，湯敬還稱自己過去十多年為了維繫徐波所謂「300孩大家庭」，支出龐大等等。

上月前女友湯敬在微博指控徐波長期家暴、囚禁與虐待他們生養的二女兒，同時揭露徐波擁有300孩子。(圖/翻攝微博)

這位身家百億的富豪鮮少真實露面，但在網路上相當活躍，並以反女性主義臭名昭彰，包括主張女性價值只在生育，甚至稱不生孩子的女人「等同殘廢」等等。

最令人瞠目結舌的是他公開宣揚的「大量生育理念」。

過去徐波就曾以「煮肘」的帳號在微博公開招募女友，聲稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡為「百萬裡挑一的頂尖精英男」、「中國首父」。

而根據「多益網絡」微博聲明，反駁徐波有300名孩子，並指出他經過多年努力在美國代孕，目前「只有一百多名」孩子。

徐波積極代孕生男孩，認為男孩比較優秀可接掌事業。(圖／翻攝微博)

華爾街日報追揭徐波代孕爭議

這起事件在微博上炸開後，《華爾街日報》跟進調查報導，指出洛杉磯家事法庭法官佩爾曼（Amy Pellman）2023年就曾召開一場不公開的聽審，主角正是徐波，因為他的名字一次又一次地在代孕親權申請文件中出現。

根據當時出席庭審的人士表示，人在中國的徐波並未到現場，而是用視訊方式出庭。當時徐波表示，希望透過代孕在美國生下20名孩子，且強調只要男孩「因為男孩優於女孩」。他還向法官說，目前有幾名孩子在加州爾灣（Irvine）由保母照顧，正在等待相關文件，好將孩子接回中國，他當時稱自己都沒見過這些孩子，因為工作實在太忙。

當時法官對於徐波利用代孕的態度相當震驚，最後駁回他的親權申請，也讓這些孩子的法律狀態懸而未決。法院拒絕對此案回應。

徐波稱成功上訴

其實徐波多年來，一直都高調宣傳自己要建造龐大家族的野心，還幻想要和馬斯克的孩子通婚作親家。

2023年，也就是遭駁回親權申請的那年，他曾在微博發文說自己想擁有「50名高品質男孩」。被駁回親權申請後，一個與他有關的微博帳號曾發文說他成功上訴，「徐波有數名中猶混血的孩子，在美國因女性主義者的破壞，以及一名女法官的惡意判決而被帶走。之後上訴後，進入審理的案子都贏了，聽說今天又贏一案，一名孩子判給徐波，已被他接回。」

教育界富豪代孕10女兒準備嫁豪門

報導指，這場未公開的聽審，其實反映出中國富豪濫用美國代孕產業的現況。

眾所周知，億萬富豪馬斯克代孕14名子女，打造規模驚人的家庭，馬斯克的作法引起中國富豪效仿。除了有「中國首父」徐波，中國「希望教育集團」首席執行官汪輝武就曾被公司人士爆料，他向美國模特兒、金融學博士、音樂家等人購買數十顆卵子，目標是透過在美國代孕生下10名女孩。

該名知情人士表示，汪輝武之所以偏好女孩，正是希望她們可以全嫁給世界權貴或領袖。

這起醜聞發生在2021年，數張對話截圖讓汪輝武的代孕計畫曝光，引發大量批評。「希望教育集團」事後則指控這些都是謠言，此次也未針對代孕一事回覆《華爾街日報》。

瘋狂代孕的中國富豪們

報導也引述一名在美墨經營代孕的業者稱，一名與汪慧武類似、同樣從事教育業的中國富豪曾希望一次透過代孕生下200多名孩子，想藉代孕成立大家族。當時業者問對方：「你要怎麼養這麼多孩子？」對方因無法回應，讓業者直接拒絕為他服務。

加州一名代孕業者也分享類似案例，該業者曾協助一對中國父母代孕生下100名孩子，因為「量太大」還需要多家代孕機構合作才能完成。

而要求代孕生10、20名孩子的富豪也不在少數，一名洛杉磯的代孕律師勒特羅克斯勒（Amanda Troxler）就說，他曾接到一名中國客戶，希望能同時進行8至10次代孕，還詢問是否可打折。

勒特羅克斯勒當下傻眼，直接回覆：「不行，我們不是好市多」。她最後並未接下此案，因為她拒絕同時進行兩次代孕的客戶。

大量代孕、同時在不同代孕機構「下單」的中國富豪並不少見，引發道德疑慮。（示意圖／PIXABAY）

美國代孕產業監管不足

像前述所說，大量代孕、同時在不同代孕機構「下單」的中國富豪並不少見，即便相關團體建議代孕機構與試管診所，不應該與同時進行兩次以上代孕的客戶合作，但這實際上很難監管，且建議也沒有強制力。

因此是否接單，幾乎成了各業者的「良心選擇」。

中國客戶市場龐大

儘管中國反對代孕，但政府未限制民眾前往美國代孕。

且因需求量龐大，代孕市場已高度成熟，甚至可讓中國父母不必踏上美國國土，就能完成代孕、法律文件、接生到保母服務，最後在中國就能「取得」孩子，成本平均約20萬美元（約629萬元台幣）。

中國富豪的「美國寶寶」法律爭議

在美國出生的嬰兒，依據憲法第十四修正案可自動取得美國公民身分。外國人利用這項公民權保障的做法，長期以來一直是政治爭議焦點。

2020年，美國國務院加強對所謂「生育旅遊」的管制，收緊對疑似赴美產子的女性的簽證規定。今年1月，川普簽署行政命令，試圖剝奪父母非公民或永久居民的美國出生子女之公民權，目前正由最高法院審查，尚不清楚這些規定是否適用於與美國代孕者合作的外國人。

