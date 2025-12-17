生2胎免費住婚育宅？傳租屋新制「政府全額補助」 內政部回應了

即時中心／黃于庭報導

近期網路社群平台流傳「只要生兩胎，婚育宅就直接免費住」、「只要生一胎，婚育宅房租可以打5折」影片，並要大家留言+1或私訊就能獲得更多育兒懶人包資訊。對此，內政部國土管理署澄清，該影片內容資訊有誤，凡入住政府直接興辦之社會住宅者，不得重複申請租金補貼；因此，如入住社會住宅之婚育家庭，仍須依社會住宅租賃契約繳付租金，並無免租金或減免租金之規定。

國土管理署說明，民眾若符合「青年婚育租屋協助專案」申請資格者，可以選擇申請政府直接興辦社會住宅，或入住心儀的民間租賃房屋，並申請300億元中央擴大租金補貼，「2者不可重複申請」。

其中，若選擇申請入住社會住宅者，可以享有低於市價的租金，另提供婚育家庭「優先入住社會住宅」之權益，包括中央直接興辦之社會住宅將匡列20%房源供新婚及育兒家庭優先入住，今（2025）年底已釋出1,022戶婚育宅，分布於台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市，未來3年內會再釋出1萬戶。另關於居住年限部分，育有學齡前幼兒之家戶最長可住12年，提供婚育家庭穩定成長與就學環境。

國土管理署進一步指出，民眾若選擇入住心儀的民間租賃房屋並申請300億元中央擴大租金補貼，如符合資格之婚育家庭，則可以享有「申請資格放寬」與「補貼金額加碼」的權益，包括所得標準由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，並於明（2026）年1月1日起，新登記結婚或育有新生兒之家庭，將會再擴大加碼租金補貼金額，自登記結婚2年內加碼原補貼金額之50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

最後，國土管理署呼籲，民眾若要瞭解「婚育宅 優先住 加碼補」之政策資訊，請以內政部及國土管理署全球資訊網（https://www.nlma.gov.tw）為準，勿輕信未經查證之社群影片或貼文，避免影響自身權益。

