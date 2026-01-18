產下女兒2個月 劉品言認了陷焦慮：衣櫃裡沒幾件穿得下

娛樂中心／謝宛真報導

女星劉品言去年與男星連晨翔認愛結婚，11月產下愛女「連TT」，正式升格新手媽咪。雖然小生命已經登場2個月，但離開月子中心的劉品言，坦言目前「還在適應升級的日常」，更坦承自己感到焦慮，產後身材至今仍未達滿意的樣子，感嘆站在衣櫃前，「怎麼還是找不到幾件可以穿的下的衣服呢？」

去年金鐘獎典禮，劉品言挺孕肚踩高跟鞋，盛裝打扮走紅毯。(圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

劉品言17日在社群平台分享近況，透露新年第一個旅行是露營，並分享出遊照片，她寫下「新的一年的開始沒幾張自己的照片，除了隊友拍照技術不好說以外，還在適應升級的日常，找回自己的生活節奏，還有我感受到了焦慮，現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門。」

廣告 廣告

劉品言新年第一個旅行是去露營。（圖／翻攝自劉品言臉書）

劉品言說，現在的她也感到很疑惑「站在衣櫃前，怎麼還是找不到幾件可以穿的下的衣服呢？」但她並不因此氣餒，喜歡瑜珈運動的她表示，人生很長，也許無法什麼都做到完美，但要有重來的勇氣，這也是她在運動上學到的一課，「打掉重練就是了」。

37歲升格人母，劉品言認為，人生能自己控制的事，都不困難，「而且我們做了最困難的事了，我們生了小孩」，對每位媽咪表達敬意，最後她強調「美醜從來都與胖瘦無關」，希望在健康前提下的審美裡，找到自己各個階段美的樣子。

劉品言從運動中學到一個道理：「人生很長，也許無法什麼都做到完美，但要有重來的勇氣」。（圖／翻攝自劉品言臉書）

貼文一發出吸引不少人按讚、為她鼓勵，同為人母的歌手魏如萱、李千娜也在劉品言的IG貼文按下愛心，網友紛紛留言「慢慢來就好，現在的妳很好看」、「還是很美，素顏很漂亮」、「未來一定會有更多很美的照片的」、「世界上最美麗的，是能成為母親、用愛孕育生命的那份偉大」、「身心靈健康最重要」，連晨翔也在底下公開留言大讚老婆「明明就很美❤」。

更多三立新聞網報導

劉品言怒了！目睹女星「主動獻吻」連晨翔 突暴走開嗆：渣男

劉品言寶貝女兒正臉曝「超萌大眼神複製媽媽」 連晨翔睡衣照慘遭出賣

「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了

劉品言「產房畫面」首曝光！聽見女兒哭聲秒淚崩：生命裡最奇妙的一天

