產值逆差破7千億！洪孟楷：粉飾太平救不了插管中的台灣觀光

交通部觀光署公布的2025年旅客出入境統計顯示，觀光產值逆差約7010億元；同時，去年台灣旅客出國達1894萬4436人次，遠超過疫情前。國民黨立委洪孟楷痛批，粉飾太平的政策，救不了插管中的台灣觀光。

洪孟楷。（圖／中天新聞）

洪孟楷今天在臉書發文表示，2025年的台灣觀光數據，逆差首次突破千萬人次、金額高達7千億元，這樣的「紀錄」沒人想要；更諷刺的是，去年10月在質詢時，他已語重心長提醒觀光署新任署長：「報告通篇粉飾太平，讓不知情的人誤以為台灣觀光大順差」。當時逆差已逼近900萬人次，難道今年會破千萬？如今一語成讖。事實證明，粉飾太平的政策，救不了正在插管的台灣觀光。

廣告 廣告

洪孟楷指出，觀光署一方面強調「國人出境有利於國籍航空、旅遊、保險與零售產業」，彷彿出國越多越好；但另一方面，前幾年卻又自行訂下「入境人次恢復門檻」，結果跳票、下修。過去入境觀光突破千萬人次並非做不到，如今卻成了空話，逆差持續擴大，誰該負責？再看國旅政策，同樣無法對症下藥，只剩數字美化，官方宣稱全年國旅 2.22 億旅次、產值 5185 億元，乍看亮眼，實際卻漏洞百出。觀光署改用「旅次」作為統計基礎，只要出門一次就算：跨縣市開會、返鄉探親，全都納入國旅；再把餐飲、交通、一般消費等日常支出全面灌進「觀光產值」，這5000多億元，與其說是觀光榮景，不如說是把全民生活成本包裝成政績。

交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，遠超過疫情前的1710萬餘人次。（示意圖／pexels）

洪孟楷說，疫情結束後，亞洲各國都在搶觀光市場，因為觀光產業能帶動飯店、住宿、餐飲、運輸等廣大民生行業，讓更多人受益，而非像高科技產業只集中於少數企業。當泰國、韓國早已回到疫前入境水準，台灣還要被動到何時？撇開補貼與撒幣，「請問這些坐在辦公室裡的官員：吸引外國觀光客來台灣，你們真正的方法是什麼？」2026 年的開始，台灣觀光宛如在急診室插管搶救，「政府還要粉飾太平到什麼時候？」

延伸閱讀

台中市長選戰最新民調出爐！贊成國民黨延續執政者逾三成七

川普支持度下滑平第二任期最低點 5成8民眾認為ICE執法過當

高市早苗惹怒大陸民調崩盤 郭正亮：最後獲利的是美韓