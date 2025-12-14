產前最後一播！中天主播鄭亦真絕美孕照曝光 同框尪放閃

中天新聞主播鄭亦真因懷孕即將迎來人生新階段，於14日晚間進行產前最後一次播報，隨後將暫別主播台，準備迎接寶寶的到來。她特別拍攝孕婦寫真，紀錄這珍貴時刻，展現準媽媽的幸福光芒。

鄭亦真與老公一同入鏡拍攝孕婦寫真。（圖／翻攝新聞主播 鄭亦真 臉書）

為了留下永恆紀念，鄭亦真拍攝孕婦寫真，她14日在臉書透露當初結婚時就穿著該團隊的婚紗，驚艷全場；而這次拍攝孕媽咪照則完全放開心態，毫無身材顧慮。她還提到，化妝師兼攝影師余小魚老師在拍攝時給予滿滿的情緒支持，並指導她各種姿勢與角度，力求在鏡頭前呈現最佳效果。

鄭亦真 為了留下永恆紀念，鄭亦真拍攝孕婦寫真 。（圖／翻攝 新聞主播 鄭亦真 臉書）

距離預產期僅剩一個月，鄭亦真透露目前體重已達人生高峰75公斤，並笑稱這9個月是她擔任主播10幾年來「吃得最開心的時光」。她也表示，計畫至少休假3個月以上，待再次回到螢幕前，將從「人妻主播」正式升級為「媽媽主播」，對這一身分轉變充滿期待與新鮮感。

照片中，鄭亦真與老公一同入鏡，記錄一家三口的幸福時光。談及即將迎接女兒小桃的到來，她表示：「從結婚到懷孕，人生彷彿開啟了遊戲外傳，連聊天話題都變得很媽咪。」她與老公正積極準備成為新手爸媽，迎接「免睡店」的生活挑戰，每天看著肚子漸大，心中充滿對寶寶誕生的期待。

鄭亦真即將迎來人生新階段 。（圖／翻攝 新聞主播 鄭亦真 臉書）

鄭亦真提到14日是最後一次晚間新聞播報，並感性表示入行近20年來，首次將休如此長的假期，「下次回來看到我，就要開啟媽咪的人生旅程了，現在已經進入，隨時可以迎接女兒小桃的狀態（尖叫撒花，心情是緊張又期待。」

