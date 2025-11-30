產創條例子法發布 大幅放寬適用範圍

產創條例子法發布，本次產創條例修正案大幅放寬適用範圍，第十條之一設備投資抵減，增納AI及節能減碳項目，金額上限由現行十億元提高為二十億元，並延長施行至一一八年；在鼓勵投資新創租稅優惠方面，第二十三條之一將有限合夥創投事業實收出資額門檻調降為一·五億元，並提高投資新創的比重；第二十三條之二放寬新創設立年限為五年，個人投資門檻調降至五十萬元，屬國家重點發展產業者，所得額減除上限提高至五百萬元。

為加速產業進行數位、淨零雙軸轉型，加大投資新創事業力道，產業創新條例第十條之一、第二十三條之一、第二十三條之二已於今（一一四）年五月間修正公布，經濟部與財政部會同修正各相關子法，其中第二十三條之一子法於十一月二十日發布，第十條之一及第二十三條之二子法則於二十七日發布。

廣告 廣告

經濟部產業發展署指出，各子法修正重點包括：公司或有限合夥事業投資智慧機械與第五代行動通訊系統與資通安全人工智慧產品或服務及節能減碳抵減辦法（第十條之一）。本次除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，也新增AI及節能減碳項目，這些新項目明確訂定設備或服務必須具備的技術元素或功能範圍（如具AI算力的推論伺服器、AI邊緣運算設備、IE4以上的高效能電動機、一級效率等級之高效能空氣壓縮系統等）。同時，考量軟體訂閱制已成為普遍的商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。

為明確規範新舊法的適用期間，讓企業得以遵循，明定自一一四年一月一日起訂購，才能適用新法規定的投資項目及金額上限。另增訂業者應於訂購日次日起二年內完成交貨或提供技術服務，並於交貨年度申請抵減，如遇特殊情形，未能於前開期限內完成者，得於期限屆滿前申請展延一次，最長不得超過二年。

有限合夥組織創業投資事業租稅獎勵適用辦法（第二十三條之一）。為鼓勵小型有限合夥創投事業投資新創，將實收出資額門檻由三億元調降為一·五億元，並為導引資金更多、更早挹注於新創，規定有限合夥創投事業設立第三至五年累計投資新創金額占實收出資額之比率，從三○％提高至五○％，期加快新創取得資金協助。