產創條例對逾4,000家企業放水？ 經長：絕無違法

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前質疑，經濟部在《產業創新條例》對企業補助方「放水」，對於超過4,000家 不應享有補助的企業，經濟部仍核准補助。經濟部長龔明鑫今（10日）則回應，經濟部絕對沒有違法。

龔明鑫上午於立法院受訪時表示，產創條例規範如果企業違反食安、環保、勞工等議題，情節重大者主管機關認定，就可追回補助，但認定重大情結的權力在於主管機關，經濟部也訂有認定要點，並組成審查委員會逐案審查。

龔明鑫表示，有些違規屬輕微，比如員工超時加班等，已受勞動部裁罰，就不屬於重大情節；所謂「重大」是連續再犯、故意違法或造成重大傷亡，現行的審查機制具有法律依據，外界若對判定標準有疑慮，認定方式可以檢討，但沒有違法。

另就輝達創辦人黃仁勳日前再度來台，被傳是要向台積電（TSMC）要求更多晶片。龔明鑫回應，按照黃仁勳說法，在 AI 快速發展下，希望可以包下更多晶片產能，顯示 AI 仍在快速發展中，政府對半導體發展還是全力支持，有任何發展需求，經濟部都可以給予協助。

