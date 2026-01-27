產創條例擴大優惠 帶動設備投資逾1700億元
（中央社記者曾筠庭台北27日電）經濟部產業發展署表示，產業創新條例修正擴大租稅優惠，預估每年帶動新創投資約新台幣30億元、天使投資22億元，企業設備投資抵減金額也可擴增至每年逾1700億元。
產業創新條例部分條文修正後，經濟部與財政部已於去年底完成相關子法修訂，擴大租稅優惠適用範圍。經濟部產業發展署今天表示，新法著眼於鼓勵投資新創產業、帶動天使投資動能，同時促進企業汰換設備、升級轉型。
產發署今天舉辦「產業創新條例擴大租稅優惠說明」記者會，副署長鄒宇新指出，為鼓勵企業邁向「雙軸轉型」，產創條例第10條之1的設備投資抵減，除原有的智慧機械、5G系統及資通安全項目外，新增人工智慧與節能減碳，單一企業適用金額上限也由現行10億元提高至20億元，並延長施行至2029年。
產發署進一步說明，在產創條例第10條之1中，智慧機械是產業升級的核心投資項目，約占8成以上，以投資件數來看，前3名產業為基本金屬、金屬製品業，以及石油、化學材料及製品與電子零組件業；投資金額前3名則為電子零組件業、電腦電子及光學製品業，以及石油、化學材料及製品業。鄒宇新指出，從件數與金額結構可看出，傳統產業雖然投資金額相對較低，但仍積極投入智慧轉型。
依產發署預估，條文修正後，第10條之1每年申請設備投資抵減金額，智慧機械約1135億元、5G系統89億元、資通安全87億元；新增的人工智慧222億元、節能減碳196億元，合計每年申請投抵金額約1729億元。
在新創投資方面，為鼓勵民間資金擴大投入，鄒宇新表示，第23條之1修法針對有限合夥組織投資創投事業，採「穿透式課稅」方式，有限合夥創投事業本身無須繳納營利事業所得稅，改由依盈餘分配比率計算合夥人所得額，直接課徵個人綜合所得稅。
此次修法同步調整投資門檻與條件，包括有限合夥創投事業的實收出資額門檻，由原本3億元下修至1.5億元；但投資新創比率由30%提高至50%，投資新創的時點也由設立後第4年提前至第3年。產發署預估，修法後可望使有限合夥創投事業，從過去每年平均申請2家、投資金額約5億元，倍增至每年6家、投資30億元。
此外，針對個人投資高風險新創事業的租稅優惠，第23條之2也同步鬆綁。原本規定投資新創設立未滿2年，新制放寬為未滿5年；個人投資金額50%得自綜合所得額中減除，持股期間則由2年延長為3年。投資門檻由100萬元下修至50萬元，個人所得減除上限也由300萬元提高至500萬元。
鄒宇新指出，投資新創設立年限由2年延長至5年，意味新創公司成熟度提升、投資風險相對下降，有助提升天使投資人投入意願。產發署估計，新規上路後，天使投資可望由過去每年約40家、投資6億元，倍增至每年104家、22億元。
鄒宇新也提醒企業及投資人留意申請時程，企業若依產創條例第10條之1申請今年度設備投資抵減營所稅，須於5月31日營所稅結算申報截止日前提出申請。
另外，適用第23條之1穿透式課稅的有限合夥創投事業，若為2025年設立，須在今年2月底前發函經濟部產發署擇定適用，至於第23條之2的天使投資人租稅優惠，只要是設立未滿5年的新創公司，皆可隨時提出高風險創新事業認定申請。（編輯：楊凱翔）1150127
