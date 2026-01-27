產創條例擴大租稅優惠新增AI 符合4條件經部估申請可達222億元

【記者許麗珍／台北報導】經濟部今宣布產業創新條例擴大租稅優惠，新增人工智慧、節能減碳項目，前者只要符合4大領域條件即可申請，預估每年申請金額222億元，後者用於公用節能、製程改善，每年申請金額估196億元。

經濟部產發署今召開「產業創新條例擴大租稅優惠說明」記者會，由副署長鄒宇新主持並對外說明。

鼓勵產業邁向低碳化、數位化，推動雙軸轉型，鄒宇新表示，產業創新條例第10條之1設備抵減，新增人工智慧、節能減碳兩大項目，其中人工智慧部分，積極協助產業導入人工智慧與雲端運算等高算力數位技術，提升企業應變能力。

經濟部表示，只要運用四大領域技術元素之一的軟硬體、技術或技術服務，皆可適用，四大領域包括機器學習演算法、深度學習演算法、大語言模型，預估每年申請金額222億元。

鄒宇新說明，過去產業創新條例第10條之1設備抵減，在5G系統部分，「測試」設備項目比較多企業申請，但「垂直應用」項目，也就是5G專網則比較少廠商申請，數發部為了增加5G專網的百工百業可以前來申請，制定「行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法」讓企業有所依循。

此外鄒宇新表示，5G系統部分，過去適用的行業別，也以電腦及電子光學製品、電子零組件、電信業等為主，這次希望傳產也可以加入申請行列，協助傳產升級。

產發署表示，申請時間部分， 產業創新條例第10條之1設備抵減，自114年度投資抵減，自今年1月1日起5月31日營所稅結算申報截止日前，完成申報作業。

經濟部產發署今召開「產業創新條例擴大租稅優惠說明」記者會，由副署長鄒宇新（右一）主持並對外說明。許麗珍攝

產發署指出，產業創新條例第23條之1有限合夥創投，透視個體概念課稅，114年設立的有限合夥創投事業，今年2月底前發函濟部產發署擇定適用本條規定。產業創新條例第23條之2的天使投資人租稅優惠，設立未滿5年的新創公司，可隨時提出高風險新創事業公司申請。

