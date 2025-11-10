產創條例補助放水4千家企業？ 龔明鑫保證無違法

立委黃國昌質疑經濟部在產創條例給予企業補助放水，龔明鑫回應了。（圖：行政院提供）

民眾黨主席黃國昌近日質疑，經濟部在《產業創新條例》補助政策上放水，疑似讓超過四千家企業獲得不該給的補助。對此，經濟部長龔明鑫今天（10日）在立法院表示，補助都依法進行，經濟部「絕對沒有違法」。他也解釋若企業涉及食安、環保或勞工等違規事項，主管機關可依情節重大與否決定是否追回補助，經濟部已設立審查委員會並訂定認定標準，整體程序透明可議。

立院經濟委員會今日審查「企業併購法修正草案」，龔明鑫在會前受訪稱依據產創條例規範來看，假設企業違反食安、環保、勞工等議題，情節重大者主管機關認定，就可追回補助，不過認定的權力在主管機關，所以經濟部也訂定認定要點、也有組成審查委員會，可以討論如何認定，但肯定的是沒有違法，本就是母法授權。

除補助議題外，龔明鑫也回應外界關注的能源政策。他強調經濟部都將依法行政，並依照總統賴清德的政策方向推動綠能轉型，確保能源穩定供應。針對外傳「不再推綠能」的說法，他嚴正否認。至於核能重啟部分，他透露台電已完成相關評估並送交經濟部審查，若無異議即可簽核執行。