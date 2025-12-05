產品遭誤檢禁藥下架損失逾千萬 台灣鯛魚排業者不提告

拿著鯛魚片，漁民們大聲喊著口號，強調口湖漁類生產合作社產品沒問題，這一陣子受到高雄市衛生局檢驗疏失，導致鯛魚片產品在通路下架，粗估數量達12萬片，損失金額超過1100萬元，合作社表示，接受高雄市衛生局道歉，後續賠償交由專責律師處理。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，「第一時間高雄市衛生局開完記者會後，就接獲他們道歉，那我們不考慮提告高雄市政府，因為這事情已經由檢調偵查辦理，那我們希望把社會資源減少到最低。」

當事養殖漁民許朱元認為，「就很憤慨，這樣就很嚴重了，我們的魚都沒人買。」

合作社強調，產品出貨前都會逐批檢驗，強調對食安重視。雲林縣府農業處也表示，接獲高雄衛生局通報後，前往此批號養殖地抽檢底泥、水質，5日報告出爐都沒檢出，力挺業者將協助進行後續求償。

雲縣府農業處處長魏勝德表示，「有關口湖漁業類生產合作社，要後續的相關求償或索賠，我們縣府會全力來支持，也會來協助他們。」

雲林漁民李先生說道，「每天的減量到今天，在我們這邊的銷量變少，而且魚價已經降了1元。」

台灣鯛協會也表示，這次錯誤檢驗烏龍事件，讓消費信心瞬間崩落，已經嚴重影響到整個產業，呼籲高雄市府必須亡羊補牢，盡快推出有效促銷與澄清作為，把傷害降到最低。

