產品開發動能轉強、產能擴張 紡織股四強唱旺明年營運

2026年全球運動服飾市場復甦、品牌端重新調整定價結構、世界盃等大型賽事帶動需求，儒鴻（1476）、聚陽（1477）、振大環球、冠星-KY（4439）等四大高價紡織股對明年展望普遍轉趨正向，包括產品開發動能轉強、產能擴張與新客戶拓展，成為主要動能。

儒鴻表示，品牌客戶明年重新檢視產品價格與定價結構，供應鏈承擔關稅比重持續下降，有利毛利率回到正常水準。公司以新品導入應對關稅衝擊，前五大客戶下單節奏穩定，代表新客戶群的「六小巨人」營收占比明年預估將達12%至18%，與今年相當，可望與大型客戶一同成長。

廣告 廣告

儘管外部環境仍有挑戰，但儒鴻認為，市場對新品與開發需求強勁，且明年有三個新客戶加入，加上世界盃運動賽事釋出周邊服飾需求，可望降低政策干擾，有助營運回升。

聚陽預期2026年是「可以挑單生產」的一年，主要是美系與日系客戶明年下單積極度轉強，今年12月出口排程較以往更佳，顯示需求復甦。聚陽指出，美國服飾庫存偏低、帶動補庫存動能，明年世界盃由北美三國共同舉辦，將推升球迷及運動周邊商品需求。

振大環球看好三大核心客戶為明年成長主軸。電商平台在AI精準分析導入後，有助縮短庫存與投放成本，今年相關出貨量倍增，明年基本款與網紅商品仍將帶動成長。同時，美國最大運動實體通路透過體驗型門市刺激買氣，量販客戶Costco明年訂單預估再成長三成。

冠星-KY也預期，明年營運將由新產能與新客戶雙引擎推動，營收目標挑戰歷史新高並力拚雙位數成長。目前新客戶占比約26%，合作後下單量逐漸放大且態度積極，公司預估明年將提升至30%至35%。

【看原文連結】

更多udn報導

門檻太低？經營這類店難賺錢卻狂開 老闆揭原因

他按摩指定「仙氣女神」見真人驚呆 網逆風吐槽

北車煙霧彈攻擊 媒體在場遭疑共犯！主播揭真相

裝嫩？林志玲「可愛蝴蝶結造型」逆齡出席活動