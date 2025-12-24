「產品 117 」變177! 蘇-57 換第五代引擎試飛！ 專家：可實現超音速巡航

俄羅斯近期宣布進行搭載新引擎的蘇-57 試飛活動，有中國專家指出，在使用新款引擎後，蘇-57 可能獲得超音速巡航的能力。圖為蘇-57 示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 馬妍

[Newtalk新聞] 雖然俄羅斯的第五代戰機蘇-57 已於 2020 年末正式開始服役，但截至目前為止，現役的蘇-57 戰機仍在使用代號「產品 117 」的 AL-41F1A 過渡型引擎，專用的第五代引擎至今尚未開發完成。近期有消息稱，為了強化蘇-57 的綜合戰鬥能力，俄軍將「產品 117 」引擎升級成「產品 177 」，希望在專用引擎開發完成前，確保蘇-57 獲得超音速巡航的能力。

《騰訊網》軍事專欄作者「馬妍」指出，截至目前為止，俄羅斯仍在開發蘇-57 的專用第五代引擎，代號「產品 30 」的 AL-41F3/FU ，並持續使用「產品 117 」做為過渡。然而，由於「產品 117 」僅能提供約 14.5 噸的推力，蘇-57 目前仍無法實現超音速巡航。為了進一步提升蘇-57 的戰力，俄羅斯方面決定使用「產品 30 」的技術升級「產品 117 」，最終推出了新型引擎「產品 177 」。

該名專家表示，俄羅斯新款引擎「產品 177 」是「產品 117 」的升級版，可提供較大的推力。圖為同時安裝「產品 177 」與「產品 117 」引擎的蘇-57 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 馬妍

「馬妍」表示，「產品 177 」的推力可達 16 噸，略遜於「產品 30 」的 17.4 噸推力，但仍足以大幅提升蘇-57 的巡航速度。「馬妍」稱，目前俄羅斯已經開始進行安裝「產品 177 」的蘇-57 戰機試飛活動，預計在確定新款引擎的安全性後，可能全面更換現役蘇-57 的「產品 117 」引擎。

「馬妍」認為，俄羅斯「產品 30 」研發受阻的原因，可能與該國發動克里米亞危機與俄烏戰爭後，遭遇美歐國家聯合制裁的國際困境有關。「馬妍」強調，目前俄羅斯方面仍無法確定「產品 30 」何時能完成研發，「為了彌補空窗期的戰略缺陷，俄羅斯軍方才推動了就引擎的升級計畫」。

由於採用單引擎以及可與蘇-57 共享部分零件的設計，有專家認為，蘇-75 的壽命週期成本較低，適合預算有限但需要大規模部署戰機的國家。圖為蘇-57 (左)與蘇-75 (右)。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

「馬妍」稱，雖然「產品 177 」能向第五代戰鬥機提供足夠的推力，但中國已經不需要額外引進相關引擎並用於現役的新型戰機。「馬妍」指出，中國殲-20 戰機使用的「渦扇-10C 」以及後續開發的「渦扇-15 」引擎推力都遠超俄羅斯的「產品 117 」，沒有必要再向俄羅斯進口性能較差的戰機引擎。

「馬妍」推測，中國未來可能向俄羅斯進口「產品 177S 」，用於殲-10A/B 、殲-10C 與殲-11BG 等早期戰機的引擎更換，並利用相關貿易保持中俄兩國的軍事合作與貿易平衡。

