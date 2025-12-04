產地直送最安心 台中非基因改造大豆正式登場

【記者陳世長台中報導】為強化糧食供應韌性、因應氣候變遷衝擊，台中市政府農業局與在地農民共同投入「非基改大豆」生產，提升國產雜糧自給能力，同時又能活化農地利用，今年契作總面積達285.43公頃，自11月起陸續進入採收期，（4）日在龍井區契作田區舉辦採收記者會，正式宣告優質國產大豆新鮮上市，邀請民眾一同品嘗來自土地最真實的自然風味與健康營養。立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔與會。





今日活動特別邀請龍井區農會太鼓班熱力開場，並安排「薯泥豆香 微光飲DIY」體驗，邀請民眾以「國產非基改豆漿」搭配在地地瓜調製健康飲品，不僅視覺吸睛、口感濃郁，也在實作中認識食材來源，品嘗來自產地的自然風味。



農業局表示，因應國際糧食供應不穩，市府今年攜手在地農民、台中市農會、保證責任台中市中都農業生產合作社、台中市大甲農業生產合作社、台中市大人物農產運銷合作社、有限責任台中市米果蔬雜糧農業生產合作社等契作主體，共同投入「非基改大豆」生產行列，今年「非基改大豆」契作規模持續擴大，契作面積達285.43公頃，較113年250公頃增加約35公頃，預估全年總產量可達700公噸。



市府為提升農民參與契作的意願與信心，透過計畫補助大豆種子、農藥及肥料等生產資材，減輕農民投入成本，協助農民穩定栽培高品質非基改大豆；同時輔導農民通過產銷履歷驗證制度，從田間管理到採後處理層層把關，確保每一顆大豆皆符合安全與品質標準。市府也以每公斤30元的保證收購價為農民把關收入，讓農民種得安心，也促使大豆品質與市場競爭力同步提升。



農業局指出，市府推動二期作水稻轉作非基因改造大豆，不僅可調整海線地區再生稻種植結構，降低稻作連作風險，也能善用大豆屬於旱作作物的特性，大幅降低農業用水需求，對於因應氣候變遷與水資源調適具正面助益。同時透過水旱田輪作制度，可打破病蟲害累積的生態循環，減少單一作物長期栽培所衍生的防治壓力。



此外，大豆具有天然固氮能力，可增加土壤有機質、改善地力結構，降低化學肥料與農藥的使用量，有助於推動友善環境耕作與永續農業發展。國產非基改大豆富含優質植物性蛋白、異黃酮等多元營養成分，於當季現採現售，完整保留新鮮風味與營養價值；相較長途運輸的進口大豆，國產大豆不僅縮短食物運輸里程、減少碳足跡，更兼具健康、安全與環境友善等多重優勢。