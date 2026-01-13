產地直送！吃和牛、海鮮不用跑日本

知名頂級和牛進口品牌「和牛十圖」，推出期間限定的「近江澤井姬和牛排丼」。（粘耿豪攝）

國人對日式料理情有獨鍾，尤其偏愛日本直送的食材。業者以來自日本的優質牛肉與海鮮，成功吸引愛好日本美食的饕客。

對於愛吃和牛的老饕來說，1月24日顯得意義非凡，傳說明治5年（1872年）的1月24日，是傳統因農業需求而禁食牛肉的日本，在長達1200年的禁肉令後，由天皇首度公開食用牛肉，是日被定為「日本牛肉紀念日」，慶祝「美味解禁」的象徵性指標，知名頂級和牛進口品牌「和牛十圖」（TENZOU），推出期間限定的「近江澤井姬和牛排丼」，嚴選日本三大和牛之一的近江牛，以A5最高等級生鮮直送，讓消費者以千元不到的親民價格，就能一嚐頂級和牛風味。

A5等級的近江牛排在精確火侯炙烤下，以迷人的牛油香氣及晶瑩剔透的米飯擄獲饕客的心。（粘耿豪攝）

「和牛十圖」使用近江牛中的頂尖品牌「澤井姬和牛」。（粘耿豪攝）

近江牛與神戶牛、松阪牛並列為「日本三大和牛」，在古代禁肉令時期，近將和牛是唯一以「藥膳」名義對將軍與天皇的近貢，老百姓無緣品嘗近江牛，即便天皇宣布牛肉解禁後亦然。本次「和牛十圖」推出的牛排丼使用近江牛中的頂尖品牌「澤井姬和牛」，產自滋賀縣知名的澤井牧場，僅選用「未生產過的母牛」，並以最純淨的水質及食料飼養，故肉質較一般和牛更為細膩，入口可以品嚐到油脂的甘甜與如絲綢般的口感。

「近江澤井姬和牛排丼」使用近江牛中的頂尖品牌「澤井姬和牛」。（粘耿豪攝）

師傅以細膩刀工將和牛塊切片。（粘耿豪攝）

和牛十圖長年深耕日本產地直送，進口特定產地、血統純正、有品質保證的頂級「銘柄牛」，例如近江等三大和牛，並致力讓更多消費者能享受頂級口味，董事長謝德立表示，近江牛養殖成本極高，市價平均每公斤較一般日本和牛貴上許多，他希望透過日本牛肉紀念日的文化意義，讓更多人不只吃到和牛，更能認識和牛背後的歷史，讓頂級和牛從高端餐桌帶進日常生活。

「澤井姬和牛」產自滋賀縣澤井牧場，僅選用「未生產過的母牛」，故肉質較一般和牛更為細膩。（粘耿豪攝）

和牛燒肉為臀蓋部位，油脂韻味十足。（粘耿豪攝）

和牛十圖期間限定的「近江澤井姬和牛排丼」，A5等級的紐約客牛排，在師傅火候精確的炙烤下，每一口都綻放出油脂的香甜，1月24日前賞味價一份660元，第二份享半價優惠。1月24日「日本牛肉紀念日」當天，到店享用「A5 近江澤井姬牛排丼」，即可加價400元加購「熟成近江牛童王咖哩」一份。活動期間到店購物滿2000元，即贈「近江牛火鍋片」一份。

慕里諾集團開啟「好運期間限定」，旗下日式「靜岡勝政」延續日本傳統「勝」字的勝利寓意，更結合象徵春回與高升的寒鰤，於即日起至二月底推出開運料理系列，主打日本直送「寒鰤」，包含「勝政酥炸寒鰤腰內豬排套餐」、「勝政酥炸寒鰤套餐」邀請饕客從餐桌開始預約一整年的好預兆。

「靜岡勝政」推出開運料理，「酥炸寒鰤腰內豬排套餐」將軟嫩腰內肉與寒鰤完美結合。（慕里諾集團提供）

在日本，鰤魚不僅是「冬季之王」，更是知名的「晉升魚」。隨成長階段更換名稱，象徵職涯出師與步步高升。主廚嚴選日本四國直送肥美寒鰤，推出售價530元的「酥炸寒鰤套餐」，盡收Ｑ彈背部肉與肥腴腹部肉，展現「一魚二吃」的層次感。若追求「勝利以及高升」的雙重象徵，售價490元的「酥炸寒鰤腰內豬排套餐」，則將軟嫩腰內肉與寒鰤完美結合，為新的一年注入官運亨通的強心針。

