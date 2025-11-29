產地直送！雲林推廣在地農產 香蕉.高麗菜創意料理

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣種植香蕉的面積超過700公頃，現在正值香蕉產季，加上雲林也是高麗菜的主要產地，縣長張麗善在國道西螺服務區推廣雲林農產，把香蕉跟高麗菜兩樣蔬果結合做出創意料理，也把產地蔬果帶進國道樞紐，在雲林西螺服務區內路過的民眾，就能把當季新鮮蔬果帶回家。

把香蕉切片塞進挖空的麵包內，擠入馬鈴薯泥，最後放上餅乾做點綴，外觀漂亮嘗起來可口的創意香蕉船端上桌，另外還有把高麗菜跟麵糊混和做成大阪燒基底，上面放上切片香蕉擺盤，現場各式各樣的創意美食，使用的主要食材包含香蕉跟高麗菜，都是雲林縣當季的新鮮蔬果。

雲林縣長張麗善說：「雲林縣種植香蕉的面積超過700公頃，種植高麗菜也陸陸續續種植超過1700公頃，所以我們可以知道這蔬鮮的水果，可以說是最優質。」

張麗善說，冬季香蕉品質穩定又富含營養素，加上高麗菜在雲林是最主要產地，現在正是品嘗兩樣蔬果的好時機，這次把產地蔬果，帶進國道樞紐，在雲林西螺服務區還有口湖休息站用路人都能更方便，把在地農產帶回家。

雲林縣長張麗善說：「包括主廚教我們如何料理，高麗菜跟香蕉如何結合出來，做出一個甜品，甚至像蔥油餅的料理，可以讓大家來品嘗，可以讓我們增加家庭的樂趣。」縣府說，今年雖歷經多起颱風衝擊，但透過果農及菜農，在災後迅速復耕精準管理，目前產地供應已經恢復穩定要把優良農產帶給消費者。

