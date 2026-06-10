產地蔬菜到貨量增價格漲 空心菜已大漲1倍

受到連日豪雨危害中南部蔬菜產區，帶動蔬菜全面上漲。（記者方一成攝）

▲受到連日豪雨危害中南部蔬菜產區，帶動蔬菜全面上漲。（記者方一成攝）

彰化縣溪湖果菜市場，受到連日豪雨危害中南部蔬菜產區，帶動各類蔬菜全面上漲；交易量雖略增、來到100多公噸，在市場預期心裡影響下交易熱絡，帶動各類蔬菜全面上揚；其中以葉菜類的空心菜大漲一倍、每公斤均價漲到二十六元；其次是青蔥、也高達七十七元；市場業者今（十）日表示，如果大雨直直落不停，菜價依然看漲。

受梅雨滯留鋒面影響，連日來豪大雨下不停，已危害到中南部部份蔬菜產區；彰化產地各類蔬菜有部份成為泡水菜、瓜果豆類也出現水傷；已帶動各類蔬菜全面上漲，經彙整彰化溪湖果菜市場所公告的交易行情分析，在部份農民搶收下，連日來交易量比上週、下大雨前略減，維持在一二0多公噸；但是，在市場預期心裡影響下、交易比較熱絡，也帶動各類蔬菜幾乎全面都微幅上揚；但，值得關注的是，原本低迷的葉菜類漲幅比較大，尤其是空心菜、每公斤均價已從十元七角，大漲一倍多、已漲到二十六元；其次則是青蔥、均價也高達七十七元；市場總經理徐鉦傑表示，因大雨才剛下，各類蔬菜還沒傳出有嚴重災情，籲請消費者不需要恐慌搶購蔬菜，才不會造成菜價不當上漲，而損及荷包。

徐鉦傑總經理則表示，至於菜價後市，必須看天氣而定，如果梅雨持續下，造成各類蔬菜水傷嚴重，菜價才會有持續上漲的空間。