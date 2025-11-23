產婦成為「行走人肉子宮」？ 議員籲北市衛生局產後關懷納入心理健康量表
〔記者蔡愷恆／台北報導〕「請把台北市勇敢生育的媽媽，當作是一個『人』看待。她並不是孩子的附屬品。」台北市議員張文潔於台北市議會警政衛生部門質詢指出，現台北市產後關懷作業都與「母乳」綁在一起，沒有將產婦心理健康擺在第一要件。她提到，收到許多陳情，產婦認為在這些關懷服務下，僅僅被視為「行走的人肉子宮」，並指出服務並沒有任何憂鬱量表或是情緒評估，「這樣叫做心理關懷嗎？」衛生局表示，會加強產婦心理評估，特別會研議納入紙本紀錄。
張文潔揭露，曾接獲一名產婦陳情，她接到衛生局的關懷電話，卻被強制推銷要餵母乳，即使陳情人已經反映工作場合沒有設有哺乳空間，衛生局卻在電話中告訴產婦「可以在公司直接遮住擠乳。」現在這名陳情人需要持續心理諮商，「我已經失去自我了，我不知道我活著的理由是什麼。我能提供的只有母乳，身心狀況或是個人成就，都沒有人在意了。」
張文潔說明，現在台北市產後關懷流程交由各區健康服務中心聯絡，除了教育訓練外，並無相關守則或是手冊。更何況，這些流程記錄表格上，九成都在問產後的新生兒與母乳狀況，沒有問到情緒評估、心理評估、睡眠狀況、家暴風險等，更沒有死產引產的高風險辨識，或是國際與台灣通用的愛丁堡產後憂鬱量表(EPDS)。
張文潔也指出，目前這些關懷名單都是從新生兒「出生資料」搜集而成，且面對活產狀況的母親，衛生局共有3次關懷次數，而死產僅有一次，引產完全沒有通知。研究指出，心理風險最高的往往是死產與引產的媽媽，但現在北市府的方針卻是給予成功生出孩子母親表揚與關懷，「放任死產或是引產的母親自生自滅。」
衛生局回應，健康署5月時有推出方案，產後1個月與4個月會有關懷服務，回到婦產科診所做產後觀察，由診所提出心理評估。衛生局局長黃建華也說，同仁也會問產後關懷表格以外的問題，關心產婦，不過接下來會研議，將產婦心理評估納入表格中記錄。
