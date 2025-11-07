產婦生女嬰不想養！下秒醫師竟抱走「送給親戚」 衛生單位開罰了
傻眼！中國雲南迪慶州一間醫院在幫一名產婦接生後，由於產婦不願撫養小孩，其中一名麻醉醫師就抱走女嬰，在整個就診環節中，醫院僅有分娩紀錄1張、產程經過單1張，且醫院無查驗產婦的身分資訊，也沒有門診、住院病例。當地衛生部門對醫院做出警告，並開罰1萬人民幣（換算約新台幣4.2萬）。
綜合陸媒報導，中國雲南迪慶州一間香格里拉市民生醫院，今年8月16日時一名余姓產婦到醫院請求引產被拒後留院，並在17日順利產下一名女嬰，但由於母親不願意撫養女嬰，一名永姓麻醉醫師竟說親戚想要領養，就抱走女嬰，余姓產婦於18日離院，也沒有被收取費用。
診療過程中醫院並未查驗產婦身分，僅存有張分娩紀錄及1張產程經過單，未依規定建立門診、住院病例。醫院也沒有落實首診負責、查證制度，亦未履行侵害未成年人案件的強制通報義務，醫療品質管理紊亂。對此，迪慶州衛生委員會對此案展開調查，認為香格里拉民生醫院未按規定，基於上述理由，對香格里拉市民生醫院開罰1萬元的行政處分。
事實上，根據資料顯示，香格里拉市民生醫院成立於2014年，供民眾看診內科、兒科、外科、婦科、口腔科、預防健保科、急診、醫學影像科等，在經過相關部門批准後，可再度展開營業。
