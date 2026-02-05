產子後消失！受害少女日記淚訴富商育種陰謀 想設「嬰兒農場」大播種

國際中心／綜合報導

「淫魔」艾普斯坦與多名女子合影。（圖／翻攝House Oversight Committee）

美國司法部解密艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案300萬頁檔案，驚爆這位淫魔富商生前疑似執行「優生學育種計畫」，祕密生下多名子女。一名受害少女在日記中淚訴，自己未成年時被迫產女，嬰兒出生僅10分鐘即遭艾普斯坦前女友麥克絲威爾抱走。此外，英國安德魯王子前妻莎拉佛格森的祝賀郵件與現場搜出的DNA報告，皆成為艾普斯坦祕密生子的有力佐證。

隨著美國司法部釋出超過300萬頁的艾普斯坦案調查文件，更多令人毛骨悚然的細節逐一浮現。據外媒《泰晤士報》報導，檔案中多處線索指向艾普斯坦生前曾致力於一項瘋狂的「人類繁衍計畫」，意圖利用自己的DNA打造所謂的優良基因庫，並可能已留有多名私生子女。

檔案中最具衝擊性的證據，來自一名受害少女的日記與律師提供的資料。該女子記錄她在2002年（約16或17歲）時懷有身孕，並附上妊娠20週的超音波照。她在日記中悲痛寫道：「她（女嬰）出生了，我聽到哭聲……但在醫生手中看到那小小的身軀後，麥克絲威爾說她很美，然後她在哪？」女子指控孩子出生僅10分鐘就被帶走，過程由麥克絲威爾全程監督。她更絕望質問：「提到鋼琴和音樂是為了讓我相信這是為了創造完美後代？也就是他所謂的『優良基因庫』？我懷念成為人類育嬰器之前的自己。」

艾普斯坦身亡前照片曝光。（圖／翻攝自「美國司法部」網站）

除了受害者證詞，名人往來郵件也增添了傳聞的可信度。檔案顯示，英國安德魯王子的前妻莎拉佛格森（Sarah Ferguson）曾於2011年發送電子郵件給艾普斯坦，內容寫道：「從公爵（安德魯）那裡聽說，你生了個男寶寶……祝賀你喜得貴子。」儘管8分鐘後她又補發訊息稱對方「消失了」，但這封信件直接證實了艾普斯坦核心圈內流傳著他有後代的消息。

此外，調查人員在艾普斯坦豪宅的影片中發現桌上放有DNA親子鑑定報告；且2007年麥克絲威爾發給艾普斯坦的郵件中，也露骨地討論人工生殖流程，提及「杯子與採樣」等細節。這一切似乎都印證了艾普斯坦長期以來對「超人類主義」的迷戀。據悉，他曾計畫在新墨西哥州的廣闊牧場打造「嬰兒工廠」，透過讓女性受孕來傳播自己的DNA，宛如現代版的瘋狂優生學實驗。

儘管證據鑿鑿，艾普斯坦生前從未公開承認有子女，其2019年於獄中身亡後留下的鉅額遺產與私人島嶼，目前全數由最後一任女友舒利雅克（Karyna Shuliak）繼承，遺囑中隻字未提任何後代。



