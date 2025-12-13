產季到了！ 苗栗三灣鄉辦柑橘節行銷

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉不少居民務農維生，以柑橘、高接梨為主，三灣柑橘經農友多年用心栽培、經營也打響名號，由於每年12月至隔年2月是柑橘盛產期，三灣鄉公所今天在鄉公所廣場舉辦柑橘節促銷美味柑橘，歡迎遊客到三灣一日遊，也順便買柑橘、吃柑橘。

三灣鄉公所透過柑橘節活動，吸引遊客蒞臨三灣鄉品嘗、採購柑橘，遊客也能一探三灣鄉在地風情小旅行，鄉公所也剝柑橘趣味競賽、柑橘清潔劑DIY、農產品展售，讓遊客更盡興。

苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦出席盛會，陳美琦說，三灣鄉柑橘種植面積約124公頃，品種包括椪柑、桶柑、茂谷柑、砂糖橘等等，以椪柑為大宗；陳美琦也稱讚三灣柑橘甜度高、品質優、飽滿多汁、清香甘甜；縣府會繼續與公所、農會及農友合作，全力協助在地農業發展，希望讓農友的辛苦付出被看見，也讓消費者能夠買到最新鮮、最安心、最有品質的在地農產品。

