產學合作共育半導體產業關鍵人才 成大攜手日月光啟動新型專班





國立成功大學6日上午舉辦「成大─日月光新型專班啟動儀式」，宣示雙方在既有的聯合研發中心及國際人才培育合作基礎上，進一步透過新型專班共育半導體產業所需關鍵人才。

成大校長沈孟儒致詞指出，國立成功大學近年推動「教育、研究、產學、國際」躍升，致力強化學校在高等教育領域的發展，致力於讓學術研究與產業實務緊密結合，感謝日月光半導體製造股份有限公司的長期支持與合作，成大將持續深化與產業界夥伴的連結，讓學生在真實的產業環境中學習，培育具全球視野與專業實務能力的優秀人才。

廣告 廣告

日月光行政資源中心李叔霞副總經理指出，半導體為高度分工產業，優秀工程人才是臺灣維持全球競爭力的關鍵，面對少子化趨勢及產業快速擴張所帶來的人力需求，日月光高雄廠目前已聘用超過 1,200 名、來自 17 國的外籍工程師，未來將持續擴大招募並推動智慧自動化，以提升生產效率與產業韌性。

李叔霞副總經理進一步表示，臺灣友善、安全且多元的生活與工作環境有助吸引國際專業人才，日月光也致力提供完善的職涯發展規劃與生活支持。未來將透過與成功大學合作的新型專班，培育高階研發人才，深化產學連結與國際鏈結，協助外籍生能在臺安心發展、落地生根，為臺灣半導體產業持續注入新動能，實現學校、產業與學生三方共榮。

簽約儀式中，沈孟儒校長與李叔霞副總經理共同展示象徵合作承諾的合約，宣告新型專班正式啟動，產學合作邁入嶄新階段。回顧雙方合作歷程，自 2012 年簽訂產學合作意向書並設立「日月光講座」以來，雙方持續在半導體封裝、智慧製造與永續環保等領域展開多項合作。

2021 年日月光加入成大智慧半導體及永續製造學院，進一步深化產學連結。2024 年 1 月雙方正式成立聯合研發中心，並於同年 9 月簽署國際人才培育合作備忘錄，期間已共同完成多項專案，2025 年更推動化工、機械、電機、材料與工程等領域的新型專班合作，建構從研發、人才培育到實務應用的一條龍合作模式，為臺灣半導體產業人才庫注入新活力。

更多新聞推薦

● 115年度中央總預算審查被六擋 民進黨：TPASS補助中斷，藍白立委能負責嗎？