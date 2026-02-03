產學合作行銷在地農產 「山河海」水果塔展現宜蘭風土特色

徐君臨副教授展示以山河海創作的宜蘭農特產甜點塔。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

為推廣宜蘭在地農產並提升休閒農業產值，國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系徐君臨副教授帶領團隊，針對宜蘭縣內十七個休閒農業區進行深度的資源盤點與創新研發。團隊依據地理特色，將這些區域劃分為「山線、河線、海線」三大軸帶，並發揮巧思將在地優質稻米與特色水果結合，成功打造出極具在地風土敘事感的「山河海風味水果塔」。

徐群臨副教授受訪時表示，本次研發的核心理念在於「跨區結合」與「米食創新」，以宜蘭的特色水果和特產，創造出全新的口感體驗。目前首波亮相的三款產品各具巧思，代表「山線」的產品，選用三星天送埤的紅龍果汁將蘋果片上色，製做成色澤嬌豔的玫瑰花瓣塔；「河線」產品則取材自素有「水果故鄉」之稱的冬山大進休閒農業區，運用當季有機洛神花製作，酸甜適口；最令人驚豔的「海線」產品，則來自壯圍新南休閒農業區，徐君臨團隊為克服鮮果保存限制，大膽採用當地的「哈密瓜醬瓜」結合濃郁乳酪，調製出鹹甜交織、風味獨特的哈密瓜乳酪塔。

這項結合學術研發與在地物產的創新甜點，將與宜蘭知名烘焙品牌「米勒客」進行技術移轉合作。配合米勒客十週年慶，預計於今年三月就會正式公開發表， 為了確保風味與品質，產品將採「預約制」，接單後才新鮮製作，讓消費者能品嚐到最純正、新鮮的宜蘭山河海滋味，也為宜蘭休閒農業注入新的活力。