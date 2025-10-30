產學合作 宏潤生技專利培養銀杏果黃金蟲草

宏潤生技董事長陳衫潤（中）研發團隊蕭世裕博士（右一）與出席者合影。

▲宏潤生技董事長陳衫潤（中）研發團隊蕭世裕博士（右一）與出席者合影。

由元富證券輔導的創櫃版新兵─宏潤生技，歷經8年多研發，正式推出專利成分「銀杏果黃金蟲草」，並攜手花蓮慈濟醫學中心與國防醫學大學進行產學合作，致力探索「銀杏果黃金蟲草」在癌症整合醫學及骨科再生醫學等領域之創新研究與應用潛力。

銀杏果與蛹蟲草均為富含多種營養成分之中藥材。宏潤生技結合專利培養技術，以銀杏果為培養基底，搭配自有的真菌馴化技術，成功培養出穩定且具多元應用價值的「銀杏果黃金蟲草」，並於2020年取得經濟部智慧財產局發明專利。

董事長陳衫潤指出，以銀杏果為基底所培養的蟲草，能維持穩定的蟲草素含量，展現高營養特性與研究價值。有鑑於此，宏潤生技與花蓮慈濟醫學中心及國防醫學大學進行產學合作，從學術角度深入探討「銀杏果黃金蟲草」之各項應用潛力。

研發團隊蕭世裕博士表示，「銀杏果黃金蟲草」擁有多種營養素，宏潤生技不僅突破傳統蟲草容易面臨蟲草素偏低與含量不穩定的問題，讓「銀杏果黃金蟲草」在各項保健食品與輔助治療領域中展現廣泛的應用價值與潛力。

陳衫潤指出，宏潤生技10月份已取得「創櫃板生技類股股票代號」，即將邁向興櫃市場，未來將秉持「天然、安心、純素、環保」初衷與理念，積極投入獨家專利「銀杏果黃金蟲草」相關保健應用研發，同時結合純素成分與嚴謹製程，讓素食者擁有更多營養補充選擇，進而提升生活品質。此外亦持續致力癌症整合醫學、骨科再生醫學及大健康產業等方向發展，積極投入植物新藥開發與健康產品研發，實現大健康新未來！