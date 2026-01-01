產學向下扎根 人文角度尋解方

六都捷運局面臨缺工與人才斷層挑戰。圖為興建中的台北捷運「廣慈奉天宮」站，施工人員說明軌道檢驗情形。（徐佑昇攝）

各縣市捷運局面臨人才短缺、斷層，有學者表示，若要解決缺工、缺才問題，除提升待遇，應及早透過產學合作向下扎根，如交通部鐵道局就與多所大學開辦「智慧鐵道產業人才學院」提早挖掘軌道人才，打造台灣本土的「軌道產業生態圈」吸引年輕人投入。也有專家認為，軌道人才培育可從人文角度切入，透過參訪鐵道博物館、紀錄片等讓學子了解軌道文化並產生興趣，經4年大學、2年研究所有系統性訓練人才。

前桃園捷運公司董事長、台北大學公共行政暨政策學系副教授劉坤億表示，捷運機關乃至於整個軌道界缺工、缺才已是常態，主因當然還是待遇，但工作環境遭遇的「政治困境」也不容忽視。

他指出，捷運工程執行時，從研究規畫階段就會遭民代質詢進度，但工程單位絕對更想縮短工期；還有進入土木工程、民眾看不見的內部機電整合，又會引發抱怨塞車、工程花太多時間，形成惡性循環逼走人才。

劉坤億指出，民間確實比公家單位薪資優渥，尤其台積電等半導體大廠，無論建廠或營運都需技術工程人才，原本可能成為軌道界菁英的人才，往往畢業就被挖走，久而久之形成斷層。

他說，鐵道局已將軌道專業人才培育深化到高職，提供工程及營運單位實習職缺，讓學子提早接觸業界及早納入人才庫，打造本土軌道產業生態圈，對年輕人才更有吸引力。

智慧鐵道產業人才學院執行祕書、北科大機械工程系副教授林懷恩則表示，軌道人才培育可從人文角度切入，學院即藉通識課像是參訪鐵道博物館、紀錄片等，讓學子初步了解軌道文化並產生興趣，經4年大學、2年研究所相關學位學程，系統性訓練人才。