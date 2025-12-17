產學接軌 培育新世代烘焙職人! 大倉久和薑餅屋創意大賽 祭高獎金與優先錄取機會

學生進行薑餅屋製作。大倉久和提供



為鼓勵烘焙相關科系學子展現專業技藝與創造力，大倉久和大飯店舉辦2025「薑餅屋創意大賽」，提供全台高中職及大專院校烘焙科系學生一個專業競技與實踐夢想的舞台。本屆競賽經飯店烘焙團隊嚴謹評選後，共有11組隊伍脫穎而出，將對未來的想像轉化為一座座精緻且富含故事性的薑餅屋作品。

大倉久和表示，競賽除設置豐厚獎金，更結合實務就業機會，第一名得主可獲得5萬元獎金及餐飲券獎勵，並將取得大倉久和大飯店「優先錄取資格」，讓熱愛烘焙的年輕學子在畢業後即可無縫銜接職場，將創意延伸至專業舞台。

參賽薑餅屋展示。大倉久和提供

以競賽培育新世代烘焙職人 深化產學接軌

大倉久和指出，期望透過競賽引導學生「把所學化為能量，把夢想做成現實」，讓參賽者不僅展現精湛烘焙技術，也能培養跨領域設計思維與團隊合作能力。作品除須兼顧結構穩定性與細節美感，更需融入創意主題與整體敘事，全面考驗選手的專業實力。

本屆競賽分為高中職組與大專組兩大組別，並設定「曾有的夢想」與「夢想方舟」兩大主題。參賽學生需依主題發想薑餅屋設計理念並完成創作圖稿投稿，經主辦單位審核後，共11組團隊成功晉級決選。

學生進行薑餅屋製作。大倉久和提供

入選大專組團隊來自屏東科技大學、弘光科技大學（2組）、正修科技大學及景文科技大學；高中職組則包括育達高中（2組）、蘇澳海事、淡水商工、興大附農及馬偕護專等校。入選團隊將於2025年12月25日進行作品理念說明與現場簡報，並由專業評審團選出本屆優勝作品，高中職組與大專組將各選出前三名。

學生進行薑餅屋製作。大倉久和提供

開放賓客投票 共同見證甜點夢想萌芽

即日起至12月24日止，凡於歐風館、山里日本料理及桃花林中華料理消費滿新台幣1000元（可累積），用餐賓客即可參與作品投票，選出「最佳創意獎」與「最佳人氣獎」。得票最高的團隊可獲歐風館自助餐午或晚餐餐券2張。

同時，參與投票的賓客亦可參加抽獎活動，獎項包括大倉久和大飯店菁英客房平日住宿券、歐風館自助餐及下午茶餐券等，讓賓客在享受美食之餘，也能成為支持年輕學子圓夢的一份力量。

參賽薑餅屋展示。大倉久和提供

大倉久和大飯店表示，未來將持續透過競賽與培育計畫深化產學合作，協助烘焙人才提早與產業接軌，攜手為台灣烘焙產業培育更多具備專業實力與創新思維的新世代職人。

