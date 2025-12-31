產學攜手培育旅遊新力 高餐大旅創中心啟用助學無憂

為深化產學合作、升級教學環境並照顧弱勢學子，國立高雄餐旅大學旅運管理系近年持續與旅遊產業夥伴攜手投入人才培育。永信旅行社與晴天旅行社分別透過建置專業教學空間及捐贈、設立獎學金的方式，實質支持系所發展，不僅為學生打造更貼近產業的學習場域，也展現企業回饋教育、深耕人才的長遠承諾。

此次產學合作的重要成果之一，是將校內人文大樓一樓、使用逾20年的「產學旅行社」空間，結合校方經費與業界資源全面改裝，升級為全新的「旅創中心」。未來該中心將成為旅運專業課程、產學合作、實務操作、智慧學習及新創實踐的核心基地，讓學生在與產業脈動同步的環境中，提早累積實戰經驗並培養創新思維。

↑圖說：永信旅行社要為高餐大旅運學生追夢路上點一盞明燈。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

深耕旅遊產業超過30年的永信旅行社，除持續拓展市場版圖，也長期關注產業永續與人才培育。此次除協助專業教室建置外，並捐贈獎學金照顧清寒與弱勢學生，期盼減輕經濟壓力，讓有志投入旅遊產業的年輕人能安心學習、專注專業，為產業累積穩健的新生力量。

晴天旅行社除支持旅創中心建置，也特別設立「晴天旅遊紀念賴子敬老師獎學金」，緬懷賴子敬老師長年投身旅遊教育、積極推動產學合作的精神。賴老師生前與晴天旅行社攜手推動多項計畫，培育具國際視野與領導潛力的旅運人才，該獎學金亦鼓勵旅運管理系與「Outstanding領導社」學生持續精進，延續其教育理念。

↑圖說：晴天旅行社專款設立賴子敬老師獎學金，傳承老師對教育的堅持。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

旅運管理系主任李文驊表示，系所長期以「與產業共育人才」為核心方向，感謝永信與晴天旅行社在教學環境升級、學生照顧及教育理念上的全力支持，兼顧教學品質與教育公平。「旅創中心」之名源自創系主任、前校長容繼業的命名，「旅」象徵旅運專業的累積與同行，「創」代表開創與創新精神，正是旅運系培育新世代旅遊專業人才的核心價值，也讓產業成為年輕人追夢路上最堅實的後盾。

