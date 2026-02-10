產學攜手強化AI算力 新北12校FRC戰隊出征世界區賽





新北市教育局今（10）日於市府多功能集會堂舉行「2026新北市高級中等學校 FIRST Robotics Competition（FRC）機器人世界區賽授旗儀式」，教育局長張明文親自授旗，為即將代表臺灣出征國際賽事的師生團隊加油打氣。

今年共有安康高中、中和高中、崇光高中、恆毅高中、格致高中、南山高中、樹林高中、三民高中、錦和高中、石碇高中、新莊高中及裕德高中等12校、共225位師生組隊出征，將於3月份赴美國長島、夏威夷、亞利桑那州及土耳其參加世界區賽，爭取晉級美國休士頓世界總決賽。

教育局長張明文表示，FRC為全球指標性高中機器人競賽之一，競賽成果深受國際頂尖大學重視。新北市自109學年度起率先全國推動FRC扎根計畫，以制度化方式投入師資培力、模擬賽事、設備升級及海外參賽補助，協助學生在工程設計、程式應用與團隊協作中，逐步累積具國際競爭力的科技素養。

因應AI技術快速發展與競賽趨勢升級，今年進一步結合產業資源強化實作深度，由益登科技（EDOM Technology）實際挹注資源，捐贈新北FRC聯盟各隊AI運算系統並提供專業教育訓練，協助學生導入AI視覺辨識與影像處理應用，全面提升機器人在賽場上的即時判斷與運作穩定度，展現新北教育與產業接軌的具體成果。

本屆賽季主題為「REBUILT」，競賽任務聚焦工程整合與現場應變能力，學生團隊透過反覆測試與系統優化，深化AI模型訓練與策略判讀經驗，讓競賽成為結合理論與實作的完整學習歷程。

活動現場並由石碇高中FRC 9079隊伍進行機器人投球示範，展現穩定操控與實戰成果；擔任授旗代表的石碇高中蕭若涵同學表示，期待與各國隊伍交流，盼團隊在賽事中沉著應變，將平時累積的技術實力完整發揮。

教育局指出，為鼓勵學生持續挑戰國際舞台，凡晉級美國休士頓世界總決賽的隊伍，市府將加碼補助40萬元獎勵金，並持續透過跨校交流、國際友誼賽及產學協作機制，協助學生拓展國際視野與專業人脈，穩健推動新北科技教育向下扎根、向上連結國際。

